Grande Fratello, Rosy gettata in piscina: "Ma ce l'hai le mutande?". Il video

In alto il video con Rosy protagonista

È trascorsa mezzanotte e la temperatura al Grande Fratello "si alza". Tra l'11 e il 12 marzo, infatti, si è tenuta una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Una puntata mportante, poiché è stato annunciato il secondo finalista dell'edizione. Alla fine, al duello finale, sono arrivate Letizia e Rosy Chin, con quest'ultima che ha avuto la meglio. Le due erano stato convocate in studio per apprendere la notizie e poi sono tonate nel loft di Cinecittà. Preventivamente, Signorini aveva chiesto agli altri concorrenti - ancora ignari dell'esito - di prendere in braccio la finalista e portarla di peso in piscina.

Il bagno in piscina

Federico ha preso Rosy e, insieme agli altri concorrenti, è corso verso la piscina. Tempo pochi secondi e la finalista è stata gettata in piscina. Subito dopo l'impatto con l'acqua il lungo vestito fucsia si è alzato, facendo vedere anche le parti più nascoste. "Rosy.. finalista bagnata, finalista forutunata", ha detto il conduttore. Che poi ha aggiunto: "Senti Rosy, una raccomandazione che mi inquieta. Preparandoti stasera, non hai dimenticato niente nell'armadio è vero..? Ah no, c'erano. Mi si dice che c'erano".

Rosy ha fatto un'espressione a dir poco sorpresa. Quindi Signorini: "Ho avuto un abbaglio. Rebecca aiutami tu". Staffelli allora: "Mi hai fatto volare, ti posso dire?". Quindi Garibaldi, forse convinto di non essere ripreso, ha detto: "Ma ce l'avevi le mutande?". Rosy ha annuito. "Ah ce l'hai?", ha detto Luzzi. Garibaldi nuovo: "Mi aspetto non ce l'avessi.. da come hanno detto". Allora Rosy: "Eh anche io mi sono detta: 'Le ho perse?'. Anche Massimiliano ha chiesto conferma. Allora Rosy ha nuovamente ribadito di sì. Insomma, un siparietto divertente per una puntata che, tutto sommato, è stata molto leggera.