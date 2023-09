Rosy Chin, spuntano i retroscena sul ristorante: i prezzi e quel tavolo riservato ai Ferragnez

Rosy Chin è tra le concorrenti del Grande Fratello che più di altri stanno catturando l'attenzione del pubblico. Nell'ultima puntata trasmessa da Canale 5 la chef è stata protagonista di una discussione con Beatrice Luzzi che ha ulteriormente fatto emergere il carattere deciso raccontato anche nel ritratto stilato da Ivan Rota su Dagospia.

I prezzi del ristorante, l'amicizia con i Ferragnez

Rosy Chin, ristoratrice di origini cinesi nata a Milano 38 anni fa, è descritta come una donna senza filtri e senza mezze misure che nella casa del reality ha dato prova della sua spumeggiante personalità. Figlia di Chung Kuang, colui che ha reso popolare la cucina cinese a Milano, Rosy è proprietaria del ristorante Yokohama, tempio della cucina fusion a Milano, con prezzi tutt'altro che alla portata di ogni tasca: il menù degustazione è chiamato "Sensazioni" e propone sapori "dove l'antica tradizione dell'Oriente incontra l'innovativa arte dell'Occidente", con dieci portate ogni due persone che andranno condivise. Il costo fisso è di 108 euro (bevande e dolci esclusi). Il suo locale è frequentato da molti vip, tra cui Chiara Ferragni e Fedez che sono indicati come suoi grandi amici per i quali un tavolo è sempre riservato.

La sua presenza al Grande Fratello si è subito fatta notare anche per le battute a sfondo sessuale che non sono certo passate inascoltate: "Io non ho visto una enciclopedia di cactus, ma quei pochi cactus che ho visto vi dico che è scientificamente comprovato che noi cinesi non siamo... Insomma, non fatemelo dire, ma è una cosa di biologia, di anatomia, è una questione anatomica. Come è vero che i ragazzi di colore..." è lo stralcio della conversazione che una persona vicina a Rosy ha commentato a Dagospia come indice del suo essere "libera, un po' pazza".

E ancora: "Di lei tutti sanno che è una seria lavoratrice, stakanovista, ha come clienti del ristorante influencer e vip, molti calciatori, lei fa sempre spettacolo nelle sue cene, ha rivoluzionato il classico ristorante cinese" aggiunge l'amica: "È innanzitutto una grande performer". Una concorrente che gli autori avrebbero già ridimensionato, viste le battute decisamente sopra le righe poste in modo ferreo da Pier Silvio Berlusconi.