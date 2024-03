Grande Fratello, Rosy Chin senza forze: "Ho bisogno di scop***. È questione di energie"

Una frase detta velocemente, ripresa dalla regia che poi ha subito staccato. Siamo al Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio. Ad un certo punto, probabilmente poco prima o poco dopo la puntata andata in onda in prima serata ieri 7 marzo, si sente Simona Tagli che chiede a Beatrice Luzzi: "Per caso hai bisogno del temperino, Bea?". Fin qui nulla di male. Ma poi si sente una frase di Rosy Chin.

La frase di Rosy: il video

La chef si trovava in giardino con Federico e Alessio quando, a un certo punto, afferma: "Io ho bisogno di sc***re. Questo è. Per me è vitale, mantengo la mia energia molto attiva attiva". Poi avrebbe anceh aggiunto: "Qui in astinenza così non so stare, sono troppi mesi. Per me è molto importante farlo. Tanti mesi di astinenza, io mi spengo, é un bisogno primordiale, un collante. Perché è anche questione di energie..“. "In questo caso viva la sincerità", ha commentato una utente sotto al filmato (che si trova qui).

Insomma, un siparietto divertente, se vogliamo anche umano. Certo, si tratta di tematiche personali e intime e Rosy forse avrebbe fatto meglio ad esprimersi diversamente, con più tatto. Ma dopo tanti mesi è probabile che ci si dimentichi di essere ripresi e ascoltati in continuazione.

A proposito di sesso e di "mancanze". Durante la puntata di ieri, Beatrice Luzzi è stata chiamata in confessionale per parlare di Giuseppe Garibaldi. A un certo punto l'attirice di Vivere ha fatto una rivelazione molto personale, rivelando di essere casta da diversi anni. Dopo la separazione dall'ormai ex marito Alessandro, infatti, non ha avuto più rapporti.