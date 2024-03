Grande Fratello, salta la luce in Casa. Signorini: “Mediaset non ha pagato le bollette”

Sono le 22:30 circa quando al Grande Fratello - in onda su Canale 5 oggi 14 marzo - accade qualcosa di molto strano. Il conduttore sta parlando di Greta e Sergio quando, a un certo punto, la luce nella Casa va via. Signorini li chiama tutti in giardino e dice: "Mi sentite? Allora ragazzi avete capito perché la finale sarà già a fine marzo perché dopo così tanti giorni Mediaset non ha pagato le bollette della luce", ha detto il conduttore. "Non era prevista una permanenza così lunga. Le bollette sono care", ha aggiunto il presentatore sempre ridendo. Più tardi Signorini ha ripreso il discorso - sempre in giardino - e ha chiesto a Sergio e Greta come si stanno trovando. Sergio ha ironizzato: "Abbiamo mandato il blackout la Casa", ha scherzato. Poi il conduttore ha aggiunto: "Greta, rimani in giardino. Gli altri invece possono tornare nell'oscurità". "È il bello della diretta. Sono saltate le centrali elettrica in tutta Cinecittà, l'unica rimasta operativa è quella del giardino. Infatti abbiamo ricostruito un piccolo salotto all'esterno, perdonateci siamo rimasti al buio ma resistiamo", ha detto il conduttore.

Lo scontro tra Greta e la mamma

Quindi Greta ha avuto la possibilità di incontrare la mamma, che inizialmente era stata molto severa nei confronti di Sergio e Greta. Una volta vista la figlia, la signora Marcellaha cambiato atteggiamento. Ma non del tutto, perché comunque ha dei dubbi su Sergio. Incontrandolo, infatti, ha detto: "Sergio.. mi odierai. Da oggi non baciarla più", ha detto la mamma di Greta. Lui ha provato a difendersi, poi si sono seduti uno accanto all'altro: "Cos'è successo?". "Ti scrutavo.. fuori non è visto bene. Un po' manipolatore, sembravi d'accordo con Bea per arrivare a Greta", ha aggiunto la signora Marcella. Allora il conduttore ha mandato in onda un filmato in cui la mamma parlava male di Sergio.

"Come può uno scoglio arginare il mare? Se lei (Greta, ndr) sente delle emozioni e delle pulsioni. E poi è una cosa bella, non è che siamo andati a rubare", ha detto lui. "Però non la devi strattonare così, la riempi di lividi", ha detto la mamma. Quindi Signorini ha fatto nuovamente uscire Greta in giardino, invitandola ad andare avanti per la propria strada: "Mamma ha paura che io stia di nuovo male. Ma veramente, da fuori non si vede tutto. Sergio mi ha rispettato". La mamma: "Quando avrai figli.. hai fatto due reality e ha iperso la testa per due volte. Che fai, vai all'Isola dei Famosi adesso e..?". Poi, parlando con Sergio: "Tu non entri in Casa. Devi aspettare almeno un anno". Invitando dal conduttore a commentare, Mirko ha detto: "Mi sento di non dare alcun consiglio a Sergio". Alle ore 23:30 circa è tornata la luce in Casa.