GF, Mughini si scusa con Salvini per l'insulto. E il ministro tuona sui social con un duro messaggio

È durato qualche istante, ma l'insulto che Giampiero Mughini ha rivolto a Matteo Salvini durante una conversazione con i compagni del Grande Fratello si è sentito benissimo. "Cretino" è stato l'epiteto che il giornalista e opinionista ha rivolto al ministro delle Infrastrutture dopo aver chiesto a Samira Lui se "una ragazza con la pelle scura ha qualche problema in Italia". "Io penso che in Italia non ci sia questo atteggiamento..." ha proseguito quindi Mughini a cui la regia ha prontamente silenziato il microfono dopo aver nominato Salvini. Chiamato subito nel confessionale dagli autori del programma di Canale 5, il concorrente si è scusato. "Dopo essersi reso conto di aver fatto uno scivolone, è immediatamente corso ai ripari", si legge nel video Mediaset che ha mostrato Mughini porgere le sue scuse. "Mi è scappato, chiedo scusa. Vi chiedo scusa, scusami ancora", ha detto lui, senza tuttavia fare esplicito riferimento all'accaduto che però è facile immaginabile riguardi la discussa esclamazione.

Salvini, dal canto suo, ha commentato l'episodio nel reality di Canale 5 con un duro post dedicato: "Essere insultato dal signor Mughini, che nelle segrete stanze del Grande Fratello mi ritiene un cretino e un razzista, è per me una medaglia. Bacioni Giampiero!" ha scritto a corredo del video che mostra il momento della discussa conversazione televisiva.

Di seguito le scuse di Giampiero Mughini e il post Instagram di Matteo Salvini