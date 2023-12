GF, Sara contro Beatrice: "Lei non esprime femminismo, ha avuto due figli e un compagno. Qui è facile fare le colte"

Sara Ricci contro Beatrice Luzzi e non solo. Già, perché le parole che l'attrice ha riservato alla collega hanno indirettamente colpito anche il resto della compagnia che come lei alberga nella casa del Grande Fratello, tacciata di poca cultura e, quindi, della capacità di tenerle testa.

"Quando io sono arrivata lei mi ha detto, in una nottata senza microfono, delle cose terrificanti di tutti, per farmi stare dalla sua parte, che io non proferirò, perché non mi va di mettere zizzania. A me piace essere diretta, io ho aspettato" ha detto Ricci parlando con Rosanna Fratello di Beatrice. "Vogliono far passare che lei è una donna col senso di humor. Io non vedo senso di humor in Beatrice", ha proseguito, "una furbizia che è fine a se stessa, perché non esce fuori simpatica". Poi il riferimento alla sua vita privata che, a suo dire, non rispecchierebbe la sua idea di femminismo: "Nella sua vita non esprime femminismo neanche un po'. Ha fatto proprio tutto nei canoni: ha avuto due figli perché doveva avere due figli, un compagno perché doveva avere il compagno. Ma di che parliamo? Tratta le donne come se fossero tutte nemiche. E lei è l'emblema del femminismo?".



Infine, la frecciata al resto dei coinquilini: "Perché ha letto due cose in storia delle dottrine politiche? Che tira fuori qui che, chiaramente, c'è un territorio, insomma, non colto. E quindi, chiaramente, qui è facile fare quelle colte. Voglio vedere se mi parla a me delle dottrine politiche", ha proseguito l'attrice trovando l'accordo di Fratello: "Appunto, è molto facile parlare con una persona che non ha una cultura", le parole della cantante.