GF, Sara Ricci: "Per piacere al pubblico bisogna essere ignoranti". Il web: "Rosicona"

Non ha resistito neanche 30 giorni ed ora che è fuori, non le manda a dire. Lei è Sara Ricci, attrice romana che ha esordito in un reality per la prima volta nella sua vita proprio quest'anno, al GF. E chissà se sarà l'ultima, visto che non ha incontrato il favore del pubblico. Era il 20 novembre quando Ricci faceva il proprio ingresso nella Casa: "Ciao Alfonso, sono emozionatissima. Non avrei mai pensato di essere qui", aveva detto all'esordio. Ma ora è già fuori (e sembra non averla presa benissimo).

Di recente, infatti, Sara Ricci ha pubblicato un filmato su Instagram insieme ad un'amica: "Tutti pensano che ormai sono una diva, che me la tiro, che sono snob..". "Un po' snob lo sei - risponde l'amica -. Ma sai perchè? Chi è culturalmente preparato, quindi voi attori lo siete (non piace al pubblico, ndr)". "Sono anche laureata, non lo dico perché sono snob", aggiunge Ricci. Quindi l'amica di nuovo: "Queste cose al 97% danno fastidio". "Laureata con 110 e lode, che altro? Mi sono guadagnata tutto da sola, non devo ringraziare nessuno. E quindi questa cosa dà fastidio? Quindi uno dev'essere ignorante, violento? Ho dato fastidio". "Sono uscita! Siete contenti eh?", conclude Ricci, sostenendo quindi che per piacere al pubblico si debba essere "ignoranti" e "prepotenti".

La reazione del web

La notizia è stata riportata sui social. Cosa hanno scritto al riguardo i fan del Grande Fratello? "Ma la cosa stupefacente è che è convinta di averci dato fastidio quando invece ci ha fatto schifo!! Modesta lei", tuona un utente. E ancora altri commenti poco generosi: "Vedo che sta rosicando malissimo", "Prepotente e ignorante è stata lei, esattamente per questi motivi è inutile che ci offendono ogni volta quando va male. È ora che si chiedano il perché, ah già così difficile mettersi in discussion", "La brutta figura che ha fatto al GF non l'è bastata e continua sui social", "Rosicona".