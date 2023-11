Grande Fratello, Sara Ricci e il due di picche a Clooney: "Mi piacciono i ragazzi molto giovani"

L'ingresso di Sara Ricci nella Casa del GF

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri 20 novembre ha incollato davanti alla tv 2.593.000 spettatori con uno share del 18.9% . Tra le dinamiche della serata anche quella - già citata nelle anticipazioni - dell'ingresso di Sara Ricci. L'attrice, infatti, è ufficialmente una nuova concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini e con Ceasra Buonamici opinionista. Già dall'esordio si prospetta una coinquilina piuttosto energica. Della sua vita privata si è già scritto. Anzi, qualcosa era noto da tempo. Quello che in molti non sapevano, invece, è che Ricci avrebbe dato il "due di picche" ad un noto attore hollywoodiano. Si tratta di George Clooney. Proprio così. Lo ha raccontato lei stessa ieri sera, ecco cosa ha detto.

Le parole di Sara Ricci

A circa metà puntata, Signorini presenta la nuova concorrente ("So che ci sarà grandi soddisfazioni"), tra l'altro ex collega di Beatrice Luzzi in "Vivere". "Non avrei mai pensato di essere qui", esordisce l'attrice 55enne. Poi il presentatore si collega con il salotto, introducendo la new entry: "Abbiamo un imprevisto in arrivo, alzatevi in piedi". I concorrenti sono freezati. Solo Garibaldi può muoversi. Poco dopo ecco la nuova concorrente. Baci e abbracci con la Luzzi.

A seguire, Sara fa una rivelazione molto interessante sulla propria vita sentimentale. "Giuseppe, ti piace Sara?", domanda Signorini. Il conduttore poi la incalza: "Tra l'altro devo dirvi che Sara ha una passione particolare dal punto di vista sentimentale". "Parti subito così? Mi piacciono i ragazzi molto giovani", ammette lei. Cesara: "Ho letto che hai scansato un appuntamento con George Clooney perché hai detto che per te era poco selvaggio. Spiegaci che vuol dire". Sara Ricci replica: "(L'uomo ideale, ndr) non dev'essere troppo rassicurante, esteticamente posato. Più primitivo, più selvaggio" e il riferimeto è subito a Giuseppe Garibaldi: "Ce l'abbiamo", ironizzano tutti. Insomma: più selvaggio e molto giovane. Per questo Clooney non andava bene? Sembra proprio di sì.