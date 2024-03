Grande Fratello, c’è il nome del secondo finalista. Il curioso annuncio in diretta

Esattamente sei mesi fa – lo scorso 11 settembre - iniziava questa lunga avventura e stasera è stato proclamato, con una sorpresa, il secondo finalista del Grande Fratello. Il nome è tra Anita, Letizia, Paolo e Rosy. Chi, tra loro, è riuscito a raggiungere questo obiettivo facendo quindi compagnia a Beatrice Luzzi (già prima finalista)? Durante la puntata in onda oggi, lunedì 11 marzo, il conduttore lo ha rivelato in diretta. I 4 concorrenti, infatti sono stati chiamati in studio. Lì hanno scoperto il verdetto, insieme al pubblico.

Chi è il finalista

Ma prima Signorini li ha richiamati tutti insieme davanti al LED in casa: “Il pubblico ha deciso che tra Anita, Letizia, Paolo e Roy stasera non va in finale.. Paolo. Mi spiace. Deve rinunciare alla finale anche.. Anita. Rosy e Letizia siete le due aspiranti al secondo posto da finalista. Dopo Beatrice una seconda donna si prepara ad arrivare in finale. Vi aspetto qui in studio, uscite dalla porta rossa".

Accogliendole in studio, il conduttore chiede loro qual è stato il momento più critico vissuto nel loft di Cinecittà. “Il giorno più critico per me è stato quando sono venuti a trovarmi i miei figli. Come se da una parte volese stare molto fuori ma allo stesso tempo molto dentro. Stare lontano dalla propria famiglia è la cosa più difficile”, dice Rosy. Letizia, invece, afferma: “Il giorno più critico è stato l’anniversario della morte di mio papà, è stato duro stare lontano da mia mamma. Per me è stato molto didfiile però ce l’abbiamo fatta siamo qui”, dice Letizia.

Quindi l'annuncio ufficiale. Va in finale Rosy Chin, che fa una faccia incredula. Ad annunciarlo non è stato Signorni bensì il marito della chef, in collegamento video e audio. “A proclamarti finalista è stato lui, tuo marito, in diretta”, dice il conduttore. “Ciao amore.. ti amo amore. Mi manchi”, dice lei. “Anche tu mi manchi. Sei stata bravissima, sono contentissimo!”, afferma lui.