Grande Fratello, l’invito hot di Sergio a Greta (sottovoce)

Inizia parlando di Sergio, Greta e Vittorio la puntata del Grande Fratello in onda oggi 12 febbraio su Canale5. Pare, infatti, che Greta abbia una certa complicità con entrambi, anche se poi confessa: "Per me sono amici". Cos'è accaduto poi?

Le parole di Greta

Innanzitutto va in onda una clip riassuntiva di quello che è accaduto durante la settimana. “Io ho bisogno di entrambi. Per me sono amici, non voglio espormi”, afferma Greta. Perla allora: “Uno dei due ci può rimanere male”. Sergio interviene: “Vuoi stare con un piede in due scarpe? Non fa per me”. “Io so che con Vittorio c’è stato un bacetto”, la rivelazione di Stefano. Sergio di nuovo: “Io spero che lui (Vittorio, ndr) non abbia fatto questi passi in avanti verso Greta per un interesse riguardante il gioco, sarebbe squallido”.

Si torna in studio. Signorini chiede a Greta maggiori delucidazioni: “Io non devo scegliere nulla, voglio bene a entrambi. Mi danno sensazioni diverse, non sono venuta qui per trovare il fidanzato. Con Vittorio è un rapporto adolescenziale. Con Sergio c’è un rapporto di protezione”. Cosa ne pensano loro due? Sergio spiega: “A me le triangolazioni non piacciono. Non le facevo quando giocavo a pallone, figuriamoci in questi contesti. Sono un suo amico, con sfumature bellissime con giochi di seduzioni che appagano entrambi. Non entro nello specifico”. “Sguardi”, prova a dire Greta. Vittorio spiega: “Io avevo già detto che Greta era una persona importante per me e la vicinanza che ho. Sergio? Ho sempre detto a Greta che mi fido di lei e che può viversi quello che vuole, che deve prendere la sua decisione”.

Signorini domanda: “Perché Sergio sostiene che Greta non dovrebbe fidarsi di Vittorio?”. Sergio allora: “Questo è un discorso che va molto prima di Greta. Io in Vittorio ho notato dei segni.. non l’ha difesa in alcuni momenti. Sono successe tante cose”.

La confessione "hot" di Sergio

A quel punto il conduttore fa mandare in onda un filmato, in cui Sergio dice una frase "piccante" a Greta. Lei si trova in cucina. Lui si avvicina e sussura sottovoce: "Vorrei fate fare l’amore guardandoti negli occhi”. Greta risponde: “Ma non mi devi dire questo, devi dirmi altro”. Sergio di nuovo: “Ci sono stati dei discorsi chiari che per elegenaza non mi piace citare”. Greta conclude: “Da parte sua lo so, me l’ha fatto capire in tanti modi. Ma da parte mia c’è un’amicizia perché mi sto godendo me stessa, lui è sempre stato chiaro”.