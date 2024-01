Sesso al GF, ex autrice rivela: "Sesso nel confessionale". Il video

Mentre continua l'edizione 2023-2024 del Grande Fratello, c'è una ex autrice del programma che fa una rivelazione "hot" del tutto inaspettata. Si tratta di Daniela Collu, blogger, conduttrice, opinionista, scrittrice e, appunto, autrice. Qualcuno potrebbe conoscerla con lo "pseduonimo" Stazzitta, dal nome del suo blog. Circa 10 anni fa - erano gli anni 2014-2015, quelli di Mirko Petrilli e di Federica Lepanto per intenderci - Collu fu proprio tra il gruppo di autori del reality show. Ora, a distanza di anni, ha spiegato cos'accadeva nella Casa. A suo dire.

Ospite di Tintoria Podcast, Collu ha esordito così: "La prima puntata del Grande Fratello Vip con la gente che dice 'tesoro', cioè quello è una mer*a". Poi ha detto: "A me piaceva quando entravano, si stringevano la mano la prima votla e dicevi: 'Tempo tre giorni e scopa*e.. ma proprio in confessionale". "Ma si scop*va così tanto? No? Scopav*no tanto?", ha domandato Daniele Tinti. Allora Collu ha esclamato: "Porca migno**a! Sì. Io ricordo una volta che eravamo a fare le prove generali, forse della finale. Io non so se posso raccontare tutte 'ste cose. Ma che mi frega, mica mi licenziano".

"C'era una coppia di fidanzatini.."

Quindi la rivelazione di un episodio in particolare: "Durante le prove i concorrenti vengono chiusi tutti in una stanza perché nel resto della Casa devono fare le prove: d'ingresso dell'ospite, dell'immunità. In quell'anno, c'era una coppia di fidanzatini nel tugurio. Quindi noi avevamo le regie aperte sia sulla Casa in tugurio. Quindi questi, nella loro testa, pensavano di stare da soli. Oh, cioè, a noi così: così a studio a guardarlo su un videowall di 6 metri per 10. Ce lo siamo guardati tutti zitti. 'Sta puntata così che non è mai andata in onda, ma per noi sì". "E lì che fai..", ha domandato Tinti. "Cambio batteria?", ha scherzato Collu. Sarà andata veramente così? E soprattutto: chi era la coppia di fidanzatini? Chissà. Rimarrà un mistero.