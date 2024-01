GF, Buonamici spiazza tutti in diretta: "Cosa succede nei camerini del TG5"

Non solo lacrime al Grande Fratello. Il reality, condotto da Alfonso Signorini e in onda oggi 8 gennaio su Canale 5, torna con la prima puntata del 2024. Tutta la parte iniziale è stata dedicata a Beatrice Luzzi. L'attrice romana, infatti, è stata colpita da un grave lutto ma, nonostante ciò, ha deciso di continuare l'avventura nel loft di Cinecittà. In diretta la concorrente ha spiegato il motivo per il quale ha scelto di rimanere il gioco.

Dopo la toccante lettera, si è passati ad un momento più leggero. Ma tutto, in realtà, è nato da una polemica. Vittorio, infatti, è stato accusato da alcuni concorrenti di avere degli atteggiamenti "provocatori" nei confronti di alcune ragazze. "Una volta sei andato a letto con loro in mutande", ha affermato Paolo rivolgendosi direttamente a Vittorio. Beatrice, invece, ha difeso il ragazzo: "Alcuni girano in costume, altri in mutande, Alex ad esempio stava sempre in mutande", ha detto l'attrice suggerendo di non scandalizzarsi più di tanto.

"Sempre nudo eh?", ha detto il conduttore allo sportivo, che si è difeso sostenendo che facesse molto caldo nella Casa. Paolo, in particolar modo, si è scagliato contro Vittorio, poiché crede che tra lui e la fidanzata Letizia possa esserci qualcosa. "Scusa se mi intrometto Paolo - ha detto Signorini -. Ma credo che certi discorsi siano talmente pretestuosi da infastidire perfino Letizia (ma la ragazza ha detto di no, ndr). Paolo io credo che Vittorio neanche ci stia a pensare, non ci leggo malizia".

La battuta di Cesara Buonamici e la reazione di Alfonso Signorini

Rientrati in studio, Signorini ha chiesto un parere a Cesara Buonamici. Allora l'opinionista ha ironizzato: "Io non dico niente, guarda. E non cominciare a chiedermi cosa succede nei camerini del Tg5 perché non ti rispondo". "Questa è pazza, chiamate la polizia", ha detto ridendo Signorini. Un siparietto simpatico e che ha alleggerito una puntata piuttosto carica di emozioni.