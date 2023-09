Gf, "Signorini furioso con una concorrente che non segue le sue direttive": la voce di corridoio

Un Grande Fratello educato e sobrio. Ora, però, inizia a essere un po' troppo. Questa edizione, anche se è appena iniziata, non sta certo brillando per vivacità. I concorrenti faticano a uscire fuori e insieme a loro le svariate dinamiche che potrebbero conquistare il pubblico (che poi ripaga con gli ascolti). A partire, ovviamente, da una bella storia d'amore. Un classico intramontabile anche nella Casa di Cinecittà.

Quest'anno, però, sembra impossibile - almeno finora - assistere anche a un semplice flirt. Alfonso Signorini, insieme agli autori, pare stia correndo ai ripari, lavorando nelle retrovie per dare in pasto al pubblico qualche bella relazione casalinga da commentare e con cui, ovviamente, riempire le puntate. Missione, a quanto pare, non così semplice. A spifferare quanto starebbe accadendo dietro le quinte è l'account Twitter Agent Beast, nota (ma sconosciuta) talpa del reality: "Notizia dell'ultimo minuto - scrive - Signorini contro una concorrente del Grande Fratello che non si è adeguata alle sue direttive. Sembra una ragazza giovane, non è Grecia Colmenares. Pare e ripeto pare - si legge ancoraa - che la motivazione sia che non abbia voluto creare la coppia e Signorini continuerà ad insistere".

Chi sarà mai? Agent Beast dà un altro indizio: "Giovane, mora, indisciplinata. Non si è adeguata alle direttive di Signorini, riferiscono che sia molto arrabbiato e nervoso in particolar modo con questa concorrente". Dunque, è caccia alla donna. Occhi aperti stasera: le frecciatine del conduttore all'interno della Casa potrebbero non essere casuali...