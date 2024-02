Grande Fratello, botta e risposta tra Signorini e Mirko: "Non faccio queste cafonate"

In alto il video di Mirko in studio

Dopo aver parlato di Massimiliano Varrese e lo scontro con i "giovani" della Casa del Grande Fratello, Alfonso Signorini decide di affrontare il discorso '"Mirko e Perla" (sì, ancora una volta). Al centro della discussione c'è il presunto avvicinamento tra la ragazza e Alessio, gieffino entrato da poco nel loft di Cinecittà. Come ha reagito Mirko?

La reazione di Mirko

Perla ci tiene a mettere subito le cose in chiaro: "Alfonso, io Mirko l'ho amato anche nella settimana in cui ho sofferto tantissimo. L’ho amato anche quando Greta è entrata qui”. Mirko interviene: “Sarei folle ad avere idee diverse rispetto ai 5 giorni in cui siamo stati insieme. In questo momento non sono felice ma voglio fidarmi di Perla. Io mi sto fidando di lei, perché è un miglioramento anche mio”.

“Sì però non sei felice”, sottolinea il presentatore. “Perché lei non è qui. Lei sta facendo il suo percorso”, risponde Mirko. “Perla, tu dici anche che dopo una prima cena fuori potrebbe essere ‘arrivederci e grazie’ - continua Signorini -. Mi sembra strano da parte di una persona che dice di amare”. Fiordaliso non si trattiene e interviene : “Io penso che tu, Perla, debba lasciarti andare, togli la corazza in cui dici ‘no perché qui’, ‘no perché là’. Io ti conosco, allora digli che lo ami. Perché non vuoi ammettere che sei innamorata di Mirko? Togli, metti, togli, metti. Ma basta, mamma mia. Tu con Alessio puoi fare quello che vuoi, figurati. Però tu devi dirlo: io amo Mirko, perché ti vergogni a dire che è il tuo fidanzato?”.

Botta e risposta tra Mirko e il conduttore

Quindi l'opinionista interviene e aggiunge: “Comunque Greta, che lo conosce, perché non si fida e dice che non la racconta giusta?”. Greta spiega: “No, intendevo dire che secondo me devono viversi perché entrambi hanno tante paura. Usciti da qui si vivranno”. “Siete molto diplomatici”, commenta Buonamici. “C’è una dietrologia, io solo riferisco, che per Mirko è comodo tenere ferma questa posizione così passa dalla parte della vittima. Potrebbe anche essere strategia”, le parole di Signorini. Mirko stizzito: “Con una persona che conosco da 15 anni mi metto a fare queste cafonate”. Signorini: “Può anche essere. Tu puoi fare tutto quello che vuoi ma io so anche come ragionate: tutto il tempo davanti al tablet”. Di nuvovo Mirko: “Con Perla non lo farei mai”. “Me lo auguro davvero”, conclude il conduttore.