"Alfonso è disperato": i microfoni del Grande Fratello registrano il timore del flop (video)

Il Grande Fratello quest'anno sembra proprio non riesca a ingranare. Lo racconta il pubblico che sempre più controvoglia resta a guardare la diretta di Canale 5, lo raccontano gli utenti che si riversano sui social per condividere una certa noia e lo raccontano gli stessi inquilini della casa che si confidano le personali considerazioni sull'assenza di dinamiche.

"Alfonso ieri era disperato con tutti noi, perché non trova ciccia per i suoi denti. Gli mancava proprio" ha detto Beatrice Luzzi a Vittorio Menozzi e Fiordaliso a proposito del conduttore che durante gli appuntamenti televisivi tenta in ogni modo di far succedere qualcosa degna di diventare tema di discussione: "Lo ha anche detto due o tre volte chiaramente. Ha detto: "Sì, però, voi mi dovete pure aiutare perché altrimenti qui non riesco". Pronta la replica di Fiordaliso: "Eh ho capito, non c'è la ciccia: che dobbiamo fare? (…) Ma che dobbiamo fare? La colpa è la loro, hanno messo tutti fidanzati… che cosa vogliono da noi? Hanno messo tutte donne fidanzate con una mentalità…". La regia ha poi prontamente cambiato inquadratura, interrompendo l'ascolto della conversazione che forse avrebbe potuto svelare altre inopportune considerazioni.

Intanto stasera va in onda una nuova puntata su Canale 5. Tra le protagoniste di questo GF c'è sicuramente proprio Beatrice Luzzi che ha lamentato di essere costantemente bersagliata dal gruppo: "Io sono sempre più in puntata e non voglio esserci. Questo copione non è scritto da me, è scritto da voi. Sono settimane che mi continuate a dire 'sei falsa'", ha detto furiosa. Un temperamento forte il suo che serve parecchio alla causa vitalità di questo acciaccato Grande Fratello.