GF, Perla crolla dopo un video. Signorini: "Mirko, vergognati"

Prima serata di Canale 5. In onda va il Grande Fratello, il programma condotto da Alfonso Signorini. Subito si parte con lo scontro tra Beatrice e Perla. Ma è quello che accade subito dopo ad essere inaspettato. Procediamo con ordine. Beatrice afferna: “Lo scontro dell’altra volta ha dimostrato una diversità di linguaggio e di rispetto notevole e la sostanza è proprio questa. Ci sono le regine che sono al servizio del popolo e il contrario. Io sono al servizio della comunità". Signorini si rivolge a Perla: “Perché dici che Beatrice potrebbe fare del male?”. Perla commenta: “Sì, lo penso. Ho visto amiche che sono state male per offese di lei nei suoi confronti".

Il commento di Cesara Buonamici su Beatrice e Perla

Il conduttore interpella Cesara Buonamici, l'opinionista: “Cesara, da che parte stai?”. Cesara allora: “Io trovo che ci sia un’accelerazione troppo forte. Da parte di Beatrice. Non so se per far precipitare le cose, per gestire il consenso fuori e dentro la Casa. Questo mi sorprende. Le fasi sono andate molto oltre. Tu, Beatrice, hai detto: ‘Mi fa paura, ho paura che mi possa uccidere’, ma fai sul serio?”. Il pubblico è impazzito. Beatrice replica: “La scorsa puntata sono stata riempita di fango. Era una metafora, ovvio”. Di nuovo Perla: “Lei parla tanto di contenuti , io vedo semplicemente un contenuto futile nel parlare di cose all’interno della Casa. Noi siamo all’interno di una Casa, non sono qui per pulire, siamo qui per fare tutti la stessa cosa”. Signorini infastidito ribatte: “Scusa ma ognuno deve fare la propria parte, non ho capito”. Perla insiste: "Lavo i piatti e faccio le cose”. Ancora Signorini: "Ci mancherebbe".

Il video e il pianto di Perla

Allora la ragazza: "Io non mi abbasso a questo livello. L’unica cosa che riesce a dire è che io sono individualista. Tu giudichi, sei una classista, amore mio". L'attrice di Vivere: "Non mi chiamare amore mio". Il conduttore: "Ho un’ultima domanda da fare a Perla. Ho visto l’altro giorno che te la sei data a gambe per non incontrare Beatrice". Perla non ricorda il momento. Allora Signorini chiede un commento a Mirko, ex fidanzato di Perla, il quale dice: “Quando litigavamo Perla era così, però per la Casa si è sempre spesa. Lei è questa”.

E allora ecco che il programma manda in onda un vecchio video di Mirko in cui commentava, a Temptation Island: “Non sa fare neanche la lavatrice” . “Quante ne ho dette io a lui, di tutti i colori”, precisa Perla. Mirko sempre diceva: “I genitori l’hanno sempre imboccata e viziata. Capito?”. E lei diceva: “È un cog**one: perché lui sa solo andare a lavoare, dentro casa faccio tutto io. A 21 anni mi sono trasferita e sono stata dentro Casa dove comfort era pari a zero. L’ho sistemata io quella casa”.

Perla è in lacrime. “L’hai fatta piangere, vergognati”, dice Signroni a Mirko. “Poi, quando si parla di te la questione pulizia viene sempre fuori”. Perla conclude: "Ho convissuto 5 anni, ho cucinato, pulito casa, mai avuto problemi. Quelle sono cose vecchie dettate da una rabbia”.