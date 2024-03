Grande Fratello, Signorini tuona: "Pagherai la penale". Il video

In alto il video del momento interessato

Al televoto di ieri 14 marzo del Grande Fratello c'erano Anita, Giuseppe, Federico, Massimiliano e Simona. Mentre gli ultimi tre si sono salvati subito, per Anita e Giuseppe la questione è stata più lunga. Per scoprire chi tra i due dovesse abbandonare definitivamente il gioco, Signorini ha deciso di farlo annunciare ad Alessio, fidanzato di Anita. "Alessio, la busta con il verdetto definitivo è in confessionale, vai a prenderla e portala in mistery. Chiaramente non aprirla", ha detto Signorini. Alessio ha recuperato la busta ed è andato in mistery room da Giuseppe e Anita. Il nome scritto sulla letteraera quello di Anita. Quindi Alessio ha commentato: "Andiamo a casa". "Ale no, mancano solo 10 giorni. Non fare questa stupidaggine", ha risposto Anita.

La penale da pagare

"Ti ricordi il contratto?", ha aggiunto Anita. Allora lui ha replicato: "Sì, l'ho letto. Devo dimezzare il cachet. Ci ho già pensato, è una settimana che ci penso. Sono grande, adulto e vaccinato. Non esco solo per te, non ho voglia di stare qua e di scannarmi con la gente". Già in precedenza, su domanda precisa del presentatore, Alessio aveva detto: "Se esce lei, esco anche io". "Pagherai la penale, lo sai?", ha aggiunto Signorini. "Sì, pagherò la multa. La decurtazione del cachet", ha risposto ancora Alessio.

Ad ogni modo, non ce n'è stato bisogno. Anita, infatti, non è stata eliminata bensì la prima candidata all'eliminazione di lunedì prossimo. Insieme a lei, dopo le varie nomination, ci sono Simona, Greta e Sergio. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente il loft di Cinecittà. Chi sarà?