Signorini cita "il punto G", imbarazzo in diretta tv. E Cesara Buonamici chiama in causa Pier Silvio (video)

Un momento di imbarazzo riempito dagli applausi del pubblico e dal volto di Alfonso Signorini coperto dalle mani è andato in onda in diretta durante la puntata del Grande Fratello di giovedì 28 settembre 2023. Senza rendersene conto, infatti, il conduttore ha pronunciato una frase che ha sconfinato la ferrea linea editoriale imposta quest'anno al reality da Pier Silvio Berlusconi: "Amici, apritemi la casa perché dobbiamo risolvere il mistero del punto G", si è lasciato sfuggire parlando alla regia.

Il riferimento era alla prova a bordo piscina: Paolo Masella, Beatrice Luzzi e Marco Fortunati dovevano comporre la parola tugurio con le lettere nere posizionate in fondo alla piscina entro due minuti, così da ottenere di restare in casa e non essere spediti in tugurio. La sfida, però, è risultata impossibile perché, durante la prova precedente dei tuguriati svolta da Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e Vittorio Menozzi con le lettere rosse, la g nera si è staccata dal tassello, inducendo gli autori ad annullare il gioco e procedere con un'estrazione che decidesse quale gruppo doveva andare in casa e quale in tugurio. Ed è stato allora che Signorini è inciampato nell'imbarazzante doppio senso.

Resosi conto delle sue parole: "Va beh, ok. Sarò licenziato. Cesara mi puoi salvare solo tu. Dammi una soluzione perché temo veramente..." ha aggiunto il conduttore chiedendo aiuto alla sua opinionista che, con ironia, ha nominato proprio l'ad di Mediaset la cui reazione è stata temuta da Signorini: "Ti do l’immunità… Ti do l’immunità da Pier Silvio", ha commentato ridendo e rivolgendosi ad Alfonso che poi si è scusato.