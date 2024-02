Grande Fratello, Simona Tagli in diretta: "Mi sono innamorata di lei". A chi si riferiva

In alto il video con Simona Tagli protagonista

È entrata da pochissimo al Grande Fratello e già sta facendo molto parlare di sé. Lei è Simona Tagli, showgirl, conduttrice, ex candidata alle elezioni amministrative di Milano per Fratelli d'Italia. Sarà per il suo carattere molto deciso, ma va detto che - al netto delle simpatie o antipatie personali - Tagli fin da subito è riuscita a creare dinamiche. In particolare ha avuto uno scontro con Rosy e Alessio.

Parlando del confronto con Rosy, Simona ha detto: "Io voglio puntare l'attenzione su una cosa. Questo atteggiamento di nominarmi addirittura lunedì, rispetto a oggi, è proprio a sottolineare il quadretto che io ho fatto: un pensiero cristalizzato che se anche io lo avessi sconvolto, lei neanche se ne sarebbe accolta. Si va indietro e non si va avanti. In 48 ore io avrei potuto fare i salti mortali e lei non se ne sarebbe neanche accorta". "Però tu Simona parli di una malvagità di fondo", è intervenuo Signorini.

"Non è un coming out"

Fiordaliso dallo studio ha difeso Rosy: "Ragazzi ma ridiamo un po' anche di noi stessi. Non si può più ironizzare allora". Mughini è d'accordo con la cantante. Si è tornati nella Casa e Tagli allora ha ripetuto: "10 secondi va bene ma poi ha institito e l'ho vista fuori tempo e fuori luogo. In quel momento, Rosy, non era richiesto di fare uno sketch". Poi Signorini ha cambiato discorso: "Lei (Simona, ndr) era contro Beatrice e cosa ti è scattato?". Allora Tagli ha replicato: "Io sono entrata nella Casa con un parere contrario a Beatrice perché ero a favore di Perla, volevo sostenere i ragazzi. Ma devo dire la verità: io in questa casa, parlo di amore universale, dovevo trovare chissà quale uomo o chissà quale ragazzo. Mi sono innamorata di Beatrice, non faccio coming out però la amo. Se fosse un uomo mi fidanzerei con lei". "Questa è una bella cosa", ha commentato il presentatore.