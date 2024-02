Grande Fratello, Simona fa una rivelazione sugli autori e la regia stacca. Il video

È arrivata da pochissimo al Grande Fratello ma si sta già parlando molto di lei. Di chi si tratta? Di Simona Tagli, showgirl, conduttrice, ex candidata alle elezioni amministrative di Milano per Fratelli d'Italia. Forse il cognome, come dice Rosy Chin, è già tutto un programma. La nuova concorrente, infatti, sa davvero essere tagliente, pungente e schietta. Una nuova conferma è arrivata proprio di recene, come riportato da alcuni siti tra cui Biccy e Il Messaggero. Pare, infatti, che Simona si sia lasciata andare a una rivelazione mentre parlava con Beatrice. Quindi l'attrice ha risposto ma poi, poco dopo, la regia avrebbe cambiato inquadratura. Cos'è accaduto?

Le parole di Simona Tagli

Nella serata di ieri, 22 febbraio, a un certo punto Simona avrebbe rivelato a Beatrice di essere entrata con un compito ben specifico: essere la sua antagonista. Ma poi le cose sono andate diversamente. Da come ha parlato, pare che questo compito le sia stato dato proprio dagli autori. In realtà sembra difficile che gli autoti televisivi del reality condotto da Signorini abbiano dato un "copione" alla concorrente. Potrebbe invece essere più plausibile che l'abbiano presa per il suo carattere forte e di possibile rivalità con Beatrice.

Ad ogni modo ecco le parole di Simona: "Pensa che io dovevo venire qui in opposizione a te e invece mi sono schierata dall’altra parte. Dovevo venire in un modo e invece poi.. Sì io ero allineata in un certo modo, anche sentendo la storia dei ragazzi, dalla parte loro, mi sembrava tutto in un certo modo. Poi sono arrivata qui e ho cambiato idea. Io sono una che non si fa problemi a dire di aver sbagliato e aver cambiato visione. In questa situazione ho preso una posizione opposta".

La replica di Beatrice e il video

Quindi l'attrice di Vivere ha replicato: "Ma pensa te? Comunque grandioso da parte tua, e lo dico veramente. Ma pensa un po’. Qui è tutto molto imprevedibile, anche per loro vedo (gli autori, ndr). Certo veramente senza pietà. Simpatici loro. Brava ad aver cambiato idea. Questo lo dico a prescindere che io ne abbia tratto vantaggio. Questo è un atto di grande indipendenza e libertà il fatto che loro ti mettano qui con un’idea e tu ti permetta di cambiarla. Questo è molto bello. Anche perché loro ti avevano messo qui con un’idea e.." e non si è sentito più nulla. Come saranno andate veramente le cose?