Grande Fratello, Perla incontra la sorella: “Gravemente malata. Sofferenza e abbandono”

In alto il video di Loana, sorella di Perla

“Nonostante non ci sentissimo tutti i giorni, a me bastava poco per portare avanti il nostro rapporto. Per me quando lei è andata via è stata una grandissima mancanza, noi abbimao vissuto infanzia sempre insieme”. Sono queste le parole d'esordio di Loana, sorella di Perla al Grande Fratello, durante la puntata di oggi lunedì 12 febbraio. “Una storia dififcile- spiega Alfonso Signorini -. Tu ti sei ammalata gravemente e la tua famiglia ha riversato attenzioni verso di te. Perla ha sofferto ma poi ha capito”. “Sì, mia sorella si è trascinata la mancanza dei miei genitori. Io sono stata quasi 2 anni lontana da casa, avevo i miei genitori completamente assorbiti da questo avvenimento che non si spiega. È stata abbandonata, anche se come parola è brutta", dice Loana.

L'incontro tra Loana e Perla

Ecco il freeze e Loana incontra Perla fuori dalla Casa. “Pensavi fossi Mirko? E invece sono io il tuo regalo di San Valentino. Vieni qua. Smettila di dire che sei la pecora nera perché non ne possiamo più. Siamo in tre ora: sei tu la vinctirice della famiglia. Sono diventata ‘la sorella di Perla’", afferma la sorella. La quale poi aggiunge: "Vederti stare male per i miei traguardi.. è stato bruttissimo". "Quando hai sofferto con Mirko io ho cercato di darti tutto quello di cui ti avevi bisogno - aggiunge la sorella. Sei spettacolare. Siamo tutti orgogliosi, mamma mi parla sempre di te. Papà è impazzito, è rinato. Devi portare la vittoria a casa, altrimenti chiudo la porta (ride, ndr). Con Mirko.. io lo so che l’ultima volta avevo un giudizio diverso. Ho visto occhi che parlano ancora, che provano emozioni. Non so se voi siete più propensi al ‘ti amo’ o al ‘ti voglio bene’ però credo che tu debba vivere questa cosa fuori con tranquillità. E soprattutto se risci a superare te”. Un grande abbraccio.

“Mi aspettavo te. Te e nessun altro”, dice Perla. Signorini gioisce vedendole insieme: “È un completarsi questo, no? Perla ti ricordi di quegli anni? Della sua sofferenza (della sorella, ndr)?”. Perla risponde: “Ha passato dei periodi in cui è stata assente per vari motivi personali e di salute. Però fortunatamente ce l’ha fatta, è una persona molto forte. La stimo tantissimo, lei è il mio braccio destro”. “Con Luana ha vinto la vita, si può dire?”, dice il presentatore. Non si sa cosa sia accaduto di preciso ma adesso sta bene ed è felice.