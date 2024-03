Grande Fratello, la sorella di Perla ha parlato con Mirko: "Tremendo". Signorini sa tutto

L'ultima volta che era entrata nella Casa del Grande Fratello si era detta contenta di rivedere, al fianco della sorella, l'ex Mirko Brunetti. Si tratta di Loana Vatiero, sorella della più nota Perla, ex Temptation Island e ora al GF. Proprio lei, stando a quanto riportato dal sito Biccy, di recente ha parlato del "cognato" Mirko, facendo alcune rivelazioni. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Loana su Mirko

"Mirko si è ingelosito di Alessio, io ci parlo, lo sento. L’ha anche detto ad Alfonso, mostrò questa sua gelosia nei suoi confronti e lo disse che gli aveva dato fastidio quella situazione", le parole di Loana a Radio Radio. Poi ha aggiunto: "Mirko è stato un po’ tremendo, quando esce Perla sicuramente ci saranno tante cose da affrontare tutti insieme, però penso che in quei giorni in cui sono stati insieme in Casa hanno parlato tanto prima di esporre da ambo i lati i loro sentimenti".

"Penso che prima di arrivare a dirsi ti amo hanno parlato un bel po’, mia sorella sotto questo punto di vista non è una sprovveduta. Lei ci è andata veramente con i piedi di piombo, ha voluto capire, poi si sono parlati in quei giorni - le parole di Loana -. Io penso che mia sorella non ha mai smesso di amarlo, infatti la mia prima paura è stata questa, ho detto che mia sorella entrava da innamorata e sapevamo che uscendo fuori il triangolo con Greta, quando sarebbe entrata lei non l’avrebbe vissuta bene. Ritrovarsi in una casa con l’ex è dura per una persona che lo ama ancora, la prima cosa che le chiederò è come ha fatto a tenere i nervi saldi in una situazione simile. È stata una donna matura, soprattutto quando ha cercato di capire sia Greta, che Mirko".

"Non so quanto dureranno": le parole di Loana Vatiero

Infine ha concluso: "Non ci dimentichiamo che ora lei ha espresso questo bene nei confronti di Greta. Quando usciranno non lo so quanto dureranno, perché tutti e tre insieme ci credo poco. Penso che loro sicuramente si sentiranno, il bene non passa, ma sarà difficile gestire un’amicizia del genere. Se non ci fosse stato Mirko questa amicizia sicuramente sarebbe continuata”.