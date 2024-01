GF, Stefano racconta per la prima volta dell'incidente aereo: Beatrice sotto shock

Un racconto inaspettato, mentre i gieffini si stavano rilasasndo in giardino. I protagonisti di questo siparietto al Grande Fratello sono stati Beatrice, Sergio, Fiordaliso ma soprattutto Stefano. Lo stilista ha raccontato un fatto accaduto tempo fa. Un incidente, mentre si trovava in elicottero con alcuni amici.

"Stefano ha detto 'non mi parlare di elicotteri', mi ha raccontato di quando stava in Tanzania. Si alza, parte, dopo due minuti cascano con l'elicottero, nel mezzo della Savana, su un albero", dice Sergio rivolgendosi a Stefano e agli altri presenti. "Eravamo in quattro", ha detto Stefano. Allora Fiordaliso: "Ma non ti sei fatto niente?". Allora lui ha raccontato i dettagli: "Quando cadi con l'eclicottero o ci resti o non ti fai niente".

Poi Beatrice è intervenuta, esprimendo il proprio disappunto: "Ma che regola è? Che ca**ata è? Potevi romperti un braccio, una gamba, un femore, sbattere contro un ramo e ucciderti". Allora Stefano ha spiegato: "Ma no, di solito l'elicotterò scoppia quando va contro un ramo". "Invece io in elicottero ci sono stata su un cratere in Nicaragua, ma era proprio un elicotterino piccolino. Poi ci hanno lasciato in spiaggia deserta", ha raccontato Beatrice, rivivendo quei momenti meravigliosi di vacanza. "L'altra cosa che mi ha raccontato è che quando sono caduti sull'alberello e sono rimasti un po' così, lui non si muoveva ed è rimasto fermo. Immobile", ha concluso Sergio, particolarmente colpito dal discorso.

"Beatrice Luzzi è la più divertente", ha commentato la pagina @teamsoleilsorge, che ha ripubblicato il filmato. In queste ore si sta molto parlando dell'attrice romana, anche a seguito di ciò che è accaduto ieri, 17 gennaio. Per chi non lo sapesse, infatti, Luzzi e gli altri inquilini "veterani" sono andati in una SPA per rilassarsi. La decisione è stata presa dal Grande Fratello, che ha voluto fare loro questa sorpresa. Tuttavia ieri per Beatrice era un giorno molto particolare. Il motivo? Si teneva la sepoltura del papà, morto recentemente. Appena rientrati, infatti, l'attrice si è scusata con i familiari, spiegando di non aver avuto altra possibilità: "Non avevo voce in capitolo. Scusatei, non avevo scelta".