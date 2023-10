Grande Fratello, l'ex moglie di Massimiliano Varrese sbotta: "Le ragioni che hanno determinato la nostra separazione"

A poche ore dall'inizio della nuova puntata del Grande Fratello, che si terrà stasera 12 ottobre dalle 21:10 su Canale 5, l'ex moglie di un gieffino è intervenuta via social per mettere i puntini sulle i. Si tratta di Valentina Melis, attrice e conduttrice milanese. Si era già parlato di lei, solo qualche giorno fa, dopo alcune uscite dell'ex marito (o compagno, non è noto se si siano effettivamente sposati), nonché padre di sua figlia Mia. Oggi si è sfogata senza mezzi termini e ha scritto le seguenti parole.

"Queste sono le ultime parole che leggerete sui miei canali riguardanti la mia vita privata con il mio ex compagno", ha esordito. Poi lo sfogo: "Le ragioni che hanno determinato la nostra separazione sono private e non hanno nulla a che fare con le strumentalizzazioni avvenute recentemente. Il rispetto e la stima che ho per il padre di mia figlia è tale che son certa saprà assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Il mio percorso personale come femminista e attivista è frutto di esperienza e studi e non permetto a nessuno di giocare con il gossip del momento per miseri Clickbait".



Quindi ha aggiunto: Non risponderò ad accuse personali o a richieste di spiegazioni su scelte che non mi riguardano più. Confido che queste mie parole siano sufficienti per dipanare qualunque interpretazione ulteriore della realtà". Infine ha concluso con un detto latino: "Mala tempora currunt". Tanti i commenti sotto al post pubblicato su Instagram. Tra questi spunta quello di Giorgia Soleri, ex fidanzata di Damiano dei Maneskin e anche lei attivista: "Cme se poi le sue azioni attuali fossero una tua responsabilità. noi siamo qui sorella, non sei sola", ha scritto Soleri. Come reagirà Massimiliano alle parole dell'ex moglie? È plausibile che il gieffino verrà informato delle sue parole proprio stasera, in diretta su Canale 5, durante la nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista.