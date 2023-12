GF, scoppia il verme-gate: cosa c'è nel piatto. Il video

Proprio sul finire dell'anno, al Grande Fratello si accende "un caso". Tra virgolette, è logico, si sta pur sempre parlando di un reality show. Si tratta del "verme-gate", dopo che i gieffini hanno trovato uno strano animale nel piatto. O almeno così sembrerebbe.

Se ne ritrova riscontro in un video pubblicato da @SirNessuno su Twitter (o X). Nel filmato si vedono chiaramente i concorrenti a cena. Ad un certo punto Sergio sembra vedere qualcosa di strano nel piatto in cui stava mangiando. "Nel salmone? Fammi vedere", chiede Beatrice. Insieme a loro, anche Vittorio si mette a controllare: "Ma sei sicuro? No, non è un verme", dice l'attrice romana. Ma il modello non ha dubbi: "Sì, è quello". Ancora guardano bene e alla fine anche Beatrice sembra cambiare idea.

"Impressionante"

Gli altri non si accorgono di nulla. Beatrice decide di soprassedere: "Mah, che ti devo dire Sergio? Io procedo" e restituisce il piatto a Sergio, che aggiunge: "Ma quello mica è un errore: o c'è o non c'è. Il fatto è che quello muore ad alte temprature, a meno che non sia abbattuto. Ma questo non è cotto, capito? L'ho trovato nel salmone".

"Buonissimo, una roba impressionante", sono invece i commenti degli altri concorrenti, ignari di tutto. "Speriamo siano ancora tutti vivi", ironizzano i fan del programma sotto al video. E ancora altri pensieri lasciati sotto al filmato: "Hanno usato il pesce che è arrivato giorni fa, e che non avevano congelato, con una cottura promiscua, una rigirata nell'olio appena accennata. Oppure era il pangrattato cinese che contenteva vermi!", "Che schifo".