Grande Fratello, chi vincerà? Beatrice favorita, segue Perla: i pronostici

Mancano poche ore alla finale del Grande Fratello 2023-2024, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Dopo 197 giorni, infatti, la trasmissione volge al termine ed eleggerà il vincitore. Anzi, più probabilmente la vincitrice. Sì perché stando a quanto riportato dal sito di scommesse Sisal, a contendersi la vittoria sono Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Ma con tutta probabilità sarà l'attrice romana ad avere la meglio. Ecco i pronostici.

Pronostici vittoria Grande Fratello

Gli esperti del gruppo Sisal quotano la vittoria di Beatrice Luzzi a 1.20 incoronandola a essere la 7° donna a vincere il reality targato Mediaset. La sua liaison con Giuseppe Garibaldi, escluso venerdì insieme ad Alessio Falsone e Federico Massaro, è finita giusto in tempo per lasciarla protagonista dell’ultimo atto di gloria. A seguirla, subito dopo di lei, chi c'è? Perla Vatiero. Pare che sia l'unica a poterle rubare la scena a Beatrice. La fidanzata di Mirko Brunetti è offerta a 4.00 e, dopo esser stata incoraggiata dal suo Mirko con un discorso che ha fatto emozionare tutti i telespettatori, sembrerebbe essere ancora più motivata a trionfare nell’edizione 2023. Poche invece le speranze per gli altri finalisti: Rosy Chin, Massimiliano Varresee Simona Tagli, tutti in quota a 20, dovranno scalare una montagna per centrare il successo.

Chi sarà il quinto finalista

Infine c'è da eleggere il quinto finalista, con il televoto ancora aperto. Ma per Letizia, Greta e Sergio le speranze di vincere si affievoliscono ancora di più. Sergio D’Ottavi, dato a 25, dovrebbe compiere un miracolo pur essendo uno dei concorrenti preferiti dal pubblico. Ancora più difficile la situazione di Letizia Petris, la sua vittoria si gioca a 33, che verrà ricordata come una delle finaliste di questa edizione. La griglia dei favoriti è chiusa da Greta Rossetti, in quota a 40. Come andrà a finire? Appuntamento a stasera, lunedì 25 marzo, dalle 21:30 circa su Canale 5.