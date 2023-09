"Mi facevo sigarini particolari": il racconto di Vittorio gela il Grande Fratello, la regia interrompe

Rigidissime le regole che da quest'anno i concorrenti del Grande Fratello sono chiamati a rispettare per non incorrere in ammonimenti o, peggio ancora, in severe punizioni. Entrati nella casa lunedì 11 settembre, i primi 15 protagonisti del reality di Canale 5 hanno iniziato a conoscersi tra loro e a raccontarsi al pubblico che già sta assistendo alle prime censure da parte della regia, pronta a stanare e silenziare eventuali frasi o parole inopportune secondo la nuova linea ferrea del programma. È successo ieri con Lorenzo e Anita che si sono autolimitati in una conversazione; è successo a Giuseppe che subito ha chiesto scusa agli autori per essersi lasciato andare in un "mannaggia la putt**a" e, adesso, è capitato anche a Vittorio, protagonista di un racconto personale prontamente interrotto dalla regia con un repentino cambio di scena.

"Mi facevo dei sigarini un po' particolari e poi mi facevo dei viaggi tutta la notte… Si partiva tutta la notte" stava confidando ai compagni del Tugurio il modello 25enne nel corso di una conversazione. "Oddio, io pensavo intendessi altro, cose diverse che a me fanno paura", è stato allora il commento di Samira prima che l'inquadratura cambiasse stanza soffermandosi per qualche momento sul salone vuoto e lasciando così sospeso un racconto che i telespettatori non hanno potuto più ascoltare.

"Questi tempo un mese ma anche meno, a forze di tutte ste censure sclerano" ha scritto qualcuno sui social proprio a proposito dei tanti divieti imposti ai concorrenti che, da stasera, arriveranno a essere 22 e tutti chiamati al rispetto categorico di regole già molto discusse.

Censurato Vittorio immediatamente non appena ha parlato di “sigarini particolari” #Gf pic.twitter.com/QtvZAhSkCl — Silente (@Silente60635922) September 14, 2023

Vittorio ha appena detto che si faceva le Canne #GF — Michele Giorgini ? (@MicheleGiorgin9) September 14, 2023