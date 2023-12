GF, "Copri le castagne": Vittorio e Federico in sauna. Il video

È trascorso davvero pochissimo da quando Federico Massaro ha varcato la porta rossa del Grande Fratello. Eppure sembra che si sia già ambientato molto bene. In particolare con Vittorio e Greta c'è una sintonia speciale. I tre giovani concorrenti - sarà per l'età - si sono ritrovati già più di una volta insieme a parlare, ridere e scherzare. Ed è avvenuto anche in una situazione "curiosa". Cos'è accaduto?

Cosa è accaduto in sauna: "Tanto la camera è appannata"

C'è un filmato che gira su Twitter (o X, chiamatelo come desiderate) che sta facendo chiacchierare. Si tratta di un simpatico siparietto, mentre i ragazzi si trovavano nella sauna. Ad un certo punto si sente Federico che dice a Vittorio: "Devi stare attentissimo. Copri le castagne". "Ma che stai scherzando?", replica Vittorio. Quindi Federico di nuovo: "No, no copri".

A quel punto interviene Greta: "Ci sono io", mentre Vittorio ironizza: "Ce lo teniamo per noi". Federico di nuovo: "Sto male, tanto c'è la camera che è tutta appannatta". Della serie: "Non si vede nulla, che ci importa?". Il pubblico si è divertito commentando il filmato.

Chi è Federico Massaro

Federico Massaro, entrato nella Casa più spiata d'Italia lo scorso lunedì, conosce Vittorio già da tempo. Come lui, è un modello. Il ragazzo è nato a Milano ma vive in Corea del Sud. Attualmente è uno dei modelli italiani di maggior successo. Ama viaggiare e utilizzare i social. Su Instagram conta 143.000 follower (ad oggi, 6 dicembre). Su Instagram si trova con il nickname @fredrikmassa. Proprio ieri è stato protagonista di un gioco "sexy" con Greta: che stia nascendo qualcosa? Chissà. Solo il tempo potrà dirlo veramente.