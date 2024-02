Grande Fratello, Vittorio Menozzi pronto per un programma tv? Cosa sappiamo

Sono trascorsi pochi giorni da quando Vittorio Menozzi, concorrente del Grande Fratello 2023-2024, ha dovuto abbandonare la Casa. Un verdetto inaspettato, quello che lo ha costretto a lasciare il gioco. Nessuno (o quasi) si aspettava infatti che il modello sarebbe stato eliminato così presto. Eppure è andata così. Ad ogni modo potremo rivederlo nello studio del GF, insieme agli altri concorrenti eliminati. Non solo. Pare, infatti, che prenderà parte a un nuovo programma televisivo.

Sulla propria uscita dalla Casa, Vittorio ha detto a Beatrice: "Il motivo per cui sono entrato e il motivo per cui sono uscito dalla Casa sono stati i miei comportamenti, il modo in cui sono fatto, il mio carattere. Che dire? Io sono fiero di quello che ho fatto, fiero del bene che ti voglio, di quello che tu spero continui a volere a me. A volte siamo stati lontani, altre molto vicini. Forse era anche il momento (di andare via, ndr).

Vittorio Menozzi e il futuro in tv

Stando a quanto riportato da Biccy, dunque, per il modello ci sarebbero dei nuovi progetti in arrivo: "Si parla di un programma, non resterà lontano dalle telecamere", scrive il sito citando un account Twitter - @Agent_Beast - spesso informato sulle dinamiche dei reality di Canale 5. Difficile sapere se sia veramente così e, in caso di quale programma si tratti. Forse dell'Isola dei Famosi? Non resta che attendere.

L'aereo per Vittorio

Intanto, proprio di recente, un aereo ha sorvolato sul loft di Cinecittà. Per chi era? Proprio per Vittorio. "V, il mondo è tuo. Grazie di tutto". Greta, vedendo l'aereo sulla Casa, ha commentato: "Sei troppo speciale, non cambiare mai. Goditi il mondo al 95%, per quel 5% aspetta che esco. Ti amiamo tanto, veramente. Mi manchi più di qualunque altra cosa, sei veramente speciale, sei puro, sei bello, sei tanto. Persone come te al mondo ce ne sono poche, ti voglio tanto tanto tanto bene. E il mondo è tuo, cos'altro ti devono dire? Goditi tutto".