Grande Fratello, Vittorio in lacrime: "Non è facile". Il video

In alto il video di Vittorio in lacrime

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello - quella dello scorso martedì - era sembrato piuttosto silenzioso. Anche il presentatore glielo aveva fatto notare. Oggi, il crollo. Si tratta di Vittorio Menozzi, uno dei concorrenti del reality condotto da Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Il ragazzo è scoppiato in lacrime mentre si trovava in giardino. In silenzio, da solo, davanti alla piscina e piangendo. Uno scenario piuttosto triste e desolante. Cosa gli è successo?

A raccontarlo è Biccy, secondo cui ad un certo punto Vittorio sarebbe stato raggiunto da Beatrice. A lei ha detto: "Io non mi sento di appartenere a un gruppo piuttosto che un altro. Poi però non posso nemmeno essere sopra le parti se poi nel giorno sto più con un gruppo. Diciamo che ho capito che sono fatto per avere rapporti singoli, in gruppi non ci voglio stare. Non è il fatto dei gruppi in sé, ma dei condizionamenti mentali".

Lo sfogo di Vittorio

Quindi Vittorio ha aggiunto: "Il fatto di sentirmi in colpa se sto più con una persona invece che un’altra. Si formano quasi dei doveri morali e convenzionali che poi mi fanno stare male e vado in crisi. Quindi ho capito che non sono fatto per stare in gruppo. Però non è facile perché qui i gruppi ci sono. Dici che in realtà io faccio un po’ come mi pare e che sto con tutti? Sì ma perché me lo impongo e spingo su quella parte che invece mi dice di stare più con un gruppo piuttosto che l’altro".

"Tu hai un carattere diverso dal mio e in certe situazioni ti ci trovi meglio. Il mio istinto invece è quello di scappare. Poi siete tutte persone con cui ho dei legami forti. Quindi basta - ha continuato Vittorio -. Se mi voglio allontanare da te? Voglio avere i miei momenti per me. Non voglio far parte di nulla. Voglio degli spazi per le cose più profonde mie". Infine ha concluso: "Già sto lavorando su cose mie e quello dei litigi è un altro piano che non mi appartiene. Anche lo scontro tuo e di Perla ieri, avete discusso fortemente. Nelle persone con cui hai litigato io non vedo delle brutte persone".