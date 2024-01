GF, "Giuseppe Garibaldi il più passionale". Luxuria commenta così

Sono trascorsi ormai diversi mesi da quando è iniziato il Grande Fratello e adesso si cominciano a tirare le somme. Lo fanno anche i gieffini, parlando di tematiche più leggere, come l'amore e i sentimenti. Di recente, infatti, Monia, Greta, Grecia e Fiordaliso si sono ritrovate a parlare degli uomini della Casa più spiata d'Italia. Secondo loro, Giuseppe è l'uomo "più passionale" di questa edizione. "Giuseppe è passionale, è molto passionale. Ha buon gusto", afferma Monia. Che aggiunge: "Il maschio alfa, preparatevi perché appena esce Peppe c'è la fila da Roma a Santa Cristina.

"Te lo trasmette proprio, ti trasmette quel fuoco. Ci sa fare", aggiunge Greta. Grecia, invece: "Ti fa sentire donna". Poi Fiordaliso: "Lui è un uomo di altri tempi, che ama la donna dalla mattina alla sera. Da come si alza a come va a letto". "Giuseppe è stato nominato, non a furor di popolo, come il più affascinante della casa", ha spiegato l'inviata di Pomeriggio Cinque nella puntata dello scorso 18 gennaio. Se n'è parlato, infatti, nello studio del programma condotto da Myrta Merlino. Quali sono state le reazioni?

Il commento lapidario di Vladimir Luxuria

Rientrati in studio, dopo il servizio che mostrava le dichiarazioni delle gieffine, la presentatrice ha commentato: "Non lo so, mi sembra simpatico ma ora tutto questo fascino..". Quindi Vladimir Luxuria, lì in veste di ospite, ha tuonato: "Vorrei dire a quelle tre coinquiline, che se hanno bisogno di un Giuseppe per sentirsi donna, hanno sbagliato tutto". "O mamma, lapidaria", ha commentato Merlino. Poi la parola a Luca Bianchini: "E vabbè, alla fine le donne amano ridere. E soprattutto nella Casa, dove non possono fare granché, chi ti fa ridere poi ti piace. Funziona sempre". "Ma sì, dai, fa simpatia", ha invece commentato l'inviata, a cui Merlino aveva chiesto un parere. "Detto questo, è molto simpatico. Dopodiché quanto fascino.. non lo so. Non mi pronucnio", ha concluso Myrta Merlino. Chissà se il concorrente verrà a messo a conoscenza dei parere delle altre coinquiline e di quello, ben più pungente, di Vladimir Luxuria.