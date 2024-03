Gullotta spara a zero su Meloni: "Attorniata da fascisti, vuole solo comandare"

Leo Gullotta senza mezzi termini, ieri sera, a DiMartedì. Del resto la domanda di Floris non lasciava spazio a giri di parole: "Le piace il governo Meloni?". La risposta dell'attore è stata altrettanto diretta: "No, assolutamente".

Il conduttore non ha nascosto di essere rimasto spiazzato dalla schiettezza del suo ospite, che ha continuato: "Sono un cittadino di 78 anni ed esprimo le mie opinioni. Ho vissuto tutti questi miei anni, anche politicamente, del Paese, con problemi. Ma pesanti come questo periodo mai. Meloni è una donna intelligente, una donna furba, non ha fatto i conti con il suo passato ed è attorniata da fascisti, in tutti i sensi". Gullotta è andato avanti a spron battuto: "Non vuole conferenze stampa, vuole comandare. Vuole il segno del comando. Fa nascere un vespaio, non si è mai sentito parlare di posti di lavoro, di sanità, di mafia. È impossibile allontanare ogni cosa in questo modo. Che fine ha fatto Cutro? Non si sa niente, non si deve sapere niente".

Floris lo ha interrotto, provando a capire meglio: "Lei quindi per fascisti non intende pronti a togliere la libertà, ma degli atteggiamenti nei confronti della differenza?". "Anche" ha risposto l'attore, pronto per l'affondo finale: "Insomma, delle cose sono state vietate, a cominciare dall'atteggiamento che hanno verso i giovani, le manganellate, per poi raccontarla. Abbiamo saputo con queste elezioni, con Marsilio, che l'Abbruzzo è circondato da tre mari".