"HairStyle, The Talent Show", la sfida tra parrucchieri da stasera in tv: anticipazioni e concorrenti

Ha inizio oggi, giovedì 16 novembre 2023, dalle 21.20 su Real Time, il nuovo format "HairStyle, The Talent Show". Prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, vede Giulia De Lellis come padrona di casa, affiancata dallo psicologo Matteo Radavelli. Scopriamo ulteriori dettagli su ciò che vedremo. Realizzato in collaborazione con Alfaparf Milano Professional e prodotto da Shine Iberia (società di Banijay) il talent è condotto da Rossano Ferretti, tra gli air stylist più famosi al mondo, con la partecipazione di Rudy Mostarda, direttore creativo globale del marchio Alfaparf Milano Professional.

HairStyle, The Talent Show, le anticipazioni

Il nuovo format "HairStyle" promette di rivoluzionare il mondo dell'hairstyling in Italia, guidato dal Maestro Rossano Ferretti e dal Global Hairstylist Rudy Mostarda. Dieci parrucchieri professionisti provenienti da tutta Italia sono chiamati a dimostrare il loro talento, abilità e creatività sotto l'occhio attento di Ferretti, che valuterà attentamente il loro lavoro. Il programma, in onda su Real Time dal 16 novembre, trasforma uno studio televisivo in un enorme salone da 1.000 mq, attrezzato con postazioni di lavoro complete di tutti gli strumenti necessari per realizzare lavori straordinari. I concorrenti affronteranno sfide impegnative, dalla personalizzazione dei tagli e colori in base alle caratteristiche fisiche dei clienti al recupero della salute dei capelli danneggiati. Inoltre, dovranno dimostrare la loro abilità nell'applicazione dei colori e completare le acconciature con un make-up impeccabile. Il vincitore avrà l'opportunità di aprire un salone esclusivo con un premio del valore di 150.000 euro e il supporto di un team di esperti guidato dallo stesso Rossano Ferretti. Inoltre, riceverà un assegno aggiuntivo di 10.000 euro da investire nel suo salone e entrerà a far parte del team internazionale di formatori del prestigioso master per parrucchieri "MDB Education". L'obiettivo è non solo rivelare il prossimo grande talento dell'hairstyling in Italia, ma anche di cambiare la percezione pubblica della professione di parrucchiere. Rossano Ferretti, una eccellenza nel settore, aspira a un approccio inclusivo e globale alla bellezza, abbracciando la diversità e riflettendo la sua visione moderna del settore. "HairStyle" è un talent show italiano dal respiro internazionale. Rossano Ferretti e Rudy Mostarda guideranno gli aspiranti maestri, affiancati da celebrità ospiti che offriranno consigli e suggerimenti. Un'opportunità unica di trasformare il mondo dell'hairstyling attraverso la competizione, la creatività e la condivisione di esperienze a livello internazionale. Le celebrità che vedremo nel corso delle puntate sono: Bianca Atzei, Martin Castrogiovanni, Martina Colombari, Antonia Dell’Atte, Giorgia Surina e Beatrice Valli.

I concorrenti di HairStyle, The Talent Show:

I dieci concorrenti che si daranno battaglia per vincere il titolo di miglior "HairStyle" sono:

Andrea - 22 anni, Millesimo (SV)

Arianna - 27 anni, Brescia

Asia - 25 anni, Rimini (RN)

Fracaro - 46 anni, Arzignano (VI)

Giuseppe - 30 anni, Sicilia

Graziano - 43 anni, Andria (BAT)

Lorenzo - 35 anni, Torino

Mariarachele - 41 anni, Cremona

Piera - 35 anni, Imola (BO)

Sara - 40 anni, Vicenza

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 16 novembre 2023)

La prima puntata di "HairStyle, The Talent Show" va in onda giovedì 16 novembre 2023 su Real Time a partire dalle 21.20; ed è visibile anche in diretta streaming sul sito ufficiale del canale e on demand sulla piattaforma Discovery + e su Rakuten Tv, per gli abbonati al servizio.

