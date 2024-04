Affari Tuoi, Harley Zuriatti: "Sono una malata oncologica, voglio dare forza a tutti i pazienti"

Una storia emozionante quella che Harley Zuriatti, concorrente del Friuli Venezia Giulia, ha scelto di raccontare ad Affari Tuoi. La 28enne, che ha da poco compiuto gli anni, dopo 30 puntate è stata al centro studio provando a conquistare i 300mila euro. Non è riuscita a portare a casa i 200mila per un soffio, ma la tristezza non può far parte della sua vita, soprattutto in questo periodo. Lei e il compagno, il futuro marito (si sposeranno il 17 maggio), Andrea sono riusciti a conquistare i 20mila euro con un cambio dell'ultimo minuto.

"Senza utero, senza 200k but still fabulous! 28 anni ma percepiti 40", ha scritto Harley su Instagram a corredo delle foto della sua festa di compleanno. Ed è vero, è bellissima. Ad Affari tuoi, e non senza emozione o difficoltà, ha raccontato di essere una paziente oncologica e di star affrontando chemio e anche un'operazione. In tv non ha svelato quale tipo di tumore abbia, ma su Instagram invece lo ha rivelato. Il 10 aprile ha subito un intervento di isterectomia totale e linfoadenectomia, dopo sei cicli di chemio per un tumore all'utero.

Al microfono del programma Rai ha raccontato: "L'ultimo anno è stato devastante. Ho avuto una malattia importante che mi ha dato grande forza di volontà e il coraggio di credere in me stessa. Colgo l'occasione e saluto tutti i malati oncologici: io in questo momento sto affrontando la malattia, sono una malata oncologica e a breve mi opererò, questo mi dà la forza di rifiutare ad andare avanti".

Harley, che deve il suo nome alla passione del padre per le famose moto Harley Davidson, ha poi spiegato perché ha scelto di partecipare al gioco condotto, ancora per poco, da Amadeus: "Ho scoperto questo gioco durante la chemioterapia, se non ci fosse stata la malattia non avrei conosciuto questo gioco. Oggi non sarei qua senza la malattia. Chi ha il carattere di superare le sfide che la vita ti pone, ha il dovere di comunicare e dare forza agli altri".

Il messaggio su Instagram

A poche ore dalla messa in onda della puntata che l'ha vista protagonista ha voluto condividere una riflessione: "Ieri sera come molti di voi mi sono vista nella puntata di Affari Tuoi. Mentre aspettavo l’inizio dentro di me si creavano emozioni contrastanti. Avevo paura che la cosa più importante non venisse veramente trasmessa. Parlare di tumore, da malata oncologica, non è stato facile. Prima di arrivare a fare questo piccolo discorso mi sono preparata più volte davanti allo specchio e più volte la voce si fermava nel pianto acuto della mia memoria". "Ho avuto l’occasione di vincere dei soldi, ma ho avuto la più grande fortuna - ha scritto Harley - di baciare con la mia voce ogni guancia che ieri sera mi stava guardando attraverso lo schermo. Ogni persona che in quel momento aveva la nausea dalla chemio e si sentiva brutta perché in testa non c’era neanche un capello. Io mi sono sentita vicino a voi e non c’è stata cosa più giusta per me".

Poi la parte più commovente della sua riflessione riguarda i segni che la vita ti dà, nel pacco 17, giorno del loro matrimonio, c'erano i 200mila euro. Loro quel pacco ce l'avevano ma all'ultimo hanno deciso di cambiarlo. "Questa partita mi ha fatto rendere conto di quanto io sia ancora così legata alla mia malattia e mi ha dato la gioia di poterla lasciare andare facendomi vedere che i 200k euro si trovavano nel mio futuro e non nel mio passato. Sono stata un po’ troppo seria, ma vi garantisco che era solo tanta emozione dentro di me mi stavo divertendo tantissimo! Viva la vita".