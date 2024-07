Ho cercato il tuo nome, stasera in tv il film con Zac Efron: trama e cast

Dopo aver recentemente trasmesso "La scelta - The Choice", Canale 5 propone oggi, 14 luglio 2024, a partire dalle 21.20, un altro film tratto dalle pagine di Nicholas Sparks: parliamo di "Ho cercato il tuo nome", una pellicola del 2012 interpretata dalla star Zac Efron e da Taylor Schilling.

"Ho cercato il tuo nome": trama e curiosità

Logan Thibault, un Marine statunitense in Iraq, assiste alla morte di un compagno durante un'imboscata. Il giorno dopo, trova una foto di una giovane donna poco prima di un attacco di mortaio che distrugge la sua postazione, ma non riuscendo a trovare il proprietario della foto, la tiene con sé. Tornato in Colorado dalla sorella, Logan soffre di stress post-traumatico e decide di cercare la donna della foto. Giunto in Louisiana, scopre che la donna, Beth Green, vive proprio lì. Logan fatica a spiegare la sua presenza e Beth finisce con l'assumerlo nella sua attività. Con il tempo, Beth si affeziona a Logan, che instaura anche un buon rapporto con suo figlio Ben: i due finiranno con l'innamorarsi l'uno dell'altra. L'ex marito della donna, Keith Clayton, vice sceriffo e figlio del giudice locale, è sospettoso e cerca di ostacolare Logan. Dopo un litigio con Beth, Keith minaccia di toglierle la custodia di Ben. Beth è preoccupata e teme di perdere suo figlio. Logan dovrà aiutare la donna, ma resta un importante interrogativo da risolvere: chi era il Marine che custodiva la foto di Beth?

Distribuito in sala nell'aprile del 2012, "Ho cercato il tuo nome" è tratto dall'omonimo romanzo di Nicholas Sparks, il cui titolo originale è "The Lucky One". Dopo una iniziale parentesi bellica, la narrazione segue due anime che finiscono con l'incrociarsi: ne esce un melodramma con tutta la passione e gli ostacoli del caso. Il regista Scott Hicks aveva precedentemente diretto film come "Shine", "La neve cade sui cedri" e "Cuori in Atlantide".

Cast e personaggi

Il cast del film, diretto da, è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Zac Efron (Logan Thibault)

Taylor Schilling (Beth Clayton)

Blythe Danner (Ellie)

Riley Thomas Stewart (Ben Clayton)

Jay R. Ferguson (Keith Clayton)

Adam LeFevre (Giudice Clayton)

Joe Chrest (Deputy Moore)

Robert Hayes (Victor Miles)

Russell Durham Comegys (Roger Lyle)

Dove vedere "Ho cercato il tuo nome" in tv e in streaming

Il film “Ho cercato il tuo nome" va in onda oggi, domenica 14 luglio 2024, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Il lungometraggio è inoltre visibile sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.

