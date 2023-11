I bastardi di Pizzofalcone 4, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Nel capitolo conclusivo de "I Bastardi di Pizzofalcone 4", dal titolo "Inganni", si svolge una vicenda drammatica all'interno della storica sartoria situata in Salita Vetriera. La scena che si presenta è quanto mai scioccante: il sarto Nunzio Coppola è stato ritrovato senza vita, colpito da un'arma insolita, una forbice, colpito da una violenza inaudita per un anziano tanto rispettato e amato. L'interrogativo che si staglia in tutta la sua crudezza è: chi può aver compiuto un gesto così brutale? Ancora una volta, la responsabilità di gettare luce su questo oscuro mistero grava sulle spalle dei Bastardi di Pizzofalcone, la squadra di investigatori che si è distinta per la sua determinazione nel far prevalere la giustizia.

Nel mentre, il cerchio delle indagini della Procura sembra stringersi sempre di più intorno a Lojacono, uno degli uomini chiave dei Bastardi, mettendo così in serio pericolo l'intera squadra proprio nel momento in cui la vita di Marinella, la figlia dell’Ispettore, appare pericolosamente in bilico. Riusciranno i Bastardi di Pizzofalcone a tenere testa a queste sfide? L'appuntamento conclusivo con la quarta stagione della serie fornirà agli spettatori diverse risposte, proiettandoli verso una quinta - e secondo alcune voci conclusiva - stagione.