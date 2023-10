I bastardi di Pizzofalcone 4, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Oggi, 30 ottobre 2023, a partire dalle 21.25, Rai 1 trasmette la seconda puntata della quarta stagione de "I bastardi di Pizzofalcone", serie televisiva interpretata da un ricco cast capeggiato da Alessandro Gassmann e tratta dai libri di Maurizio De GIovanni. Nel nuovo episodio ci si sofferma sulle indagini riguardanti l'omicidio di un fioraio. Senza dimenticare il mistero che aleggia sul caso legato al rapimento di Lojacono.

I bastardi di Pizzofalcone 4, seconda puntata: le anticipazioni

Nella prima puntata stagionale, trasmessa la scorsa settimana da Rai 1 abbiamo scoperto che il responsabile del rapimento di Lojacono è stato Rocco Squillace, che lo incolpa della morte del fratello, suicida in carcere. Il personaggio interpretato da Alessandro Gassmann viene rilasciato con la minaccia di fare del male a sua figlia. Il dottor Poggiari riceve documenti anonimi su Lojacono che suggeriscono il suo coinvolgimento con la criminalità organizzata e apre un'indagine. Il protagonista si rifugia dal vicequestore Palma, rivela un passato di contrasti con i fratelli Squillace e viene nascosto in commissariato. Oltre a vedere un'altra indagine, quella inerente all'omicidio della direttrice di una scuola di musica, uccisa dalla madre di un suo allievo abbiamo visto come se la passano gli altri personaggi: Aragona conosce Stefania dopo una rottura; Ottavia e Palma si avvicinano emotivamente e Gaetano lascia Ottavia dopo averli sorpresi baciarsi; Alex e Rosaria accolgono il nipotino Serafino; Romano è scosso dalla sorte di Lojacono e respinge la nuova famiglia di Giorgia (che è incinta); Pisanelli incontra al cimitero Teresa, una donna misteriosa che si scopre essere vedova di Pablo Montervino.

Ricordando che la quarta stagione de "I bastardi di Pizzofalcone" è composta da quattro puntate (meno delle precedenti, formate da sei prime serate), nell'appuntamento di oggi, 30 ottobre, dal titolo "Fiori", il quartiere è scosso dalla scoperta del corpo senza vita di Savio Niola, un fioraio molto noto nella zona, trovato senza vita in in un quadro generale inquietante: il corpo, disteso, è poggiato su un letto di tulipani multicolori. L'omicidio è così atroce che la squadra di Pizzofalcone si mobilita immediatamente, con il nuovo commissario che guida le indagini, cercando di risolvere questo caso di omicidio. Il quartiere si unisce all'indagine, preoccupato che il colpevole possa colpire nuovamente e che il tempo sia un grande nemico. Intanto la Procura continua ad indagare sulla vicenda legata a Lojacono, che secondo alcuni documenti potrebbe essere strettamente legata a una collaborazione del protagonista con la criminalità organizzata.

Nel cast della serie ritroviamo: Alessandro Gassmann (Giuseppe Lojacono); Carolina Crescentini (Laura Piras); Antonio Folletto (Marco Aragona); Tosca D'Aquino (Ottavia Calabrese); Massimiliano Gallo (Luigi Palma); Gianfelice Imparato (Giorgio Pisanelli); Simona Tabasco (Alex Di Nardo); Gennaro Silvestro (Francesco Romano); Serena Iansiti (Rosaria Martone); Paolo Sassanelli (Squillace); Ninni Bruschetta (Caruso); Paola Tiziana Cruciani (Teresa).

Dove vederlo in tv e in streaming (30 ottobre)

La seconda puntata della quarta stagione di "I bastardi di Pizzofalcone" va in onda oggi, 30 ottobre 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV