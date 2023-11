I bastardi di Pizzofalcone 4, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Rai 1 trasmette oggi, 6 novembre 2023, a partire dalle 21.25, la terza puntata della quarta stagione de "I bastardi di Pizzofalcone", serie televisiva tratta dai libri di successo di Maurizio De Giovanni e interpretata da Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. Nel terzo e penultimo episodio si indaga su un nuovo omicidio; ma ci sono novità anche sulla misteriosa vicenda del rapimento di Lojacono.

I bastardi di Pizzofalcone 4, seconda puntata: le anticipazioni

Nella puntata della scorsa settimana, la notizia della tragica scoperta del cadavere di Savio Niola ha portato la squadra di Pizzofalcone a complicate indagini. Nel frattempo, però, la Procura ha continuato a lavorare sul caso di Lojacono, sospettato di avere legami con la criminalità organizzata.

Questa sera Rai 1 trasmette il terzo e penultimo appuntamento della serie, dal titolo "Angeli".L'episodio inizia con un omicidio di particolare ferocia. La vittima, stavolta, è Nando Iaccarino, un individuo noto nella zona, che è stato ritrovato senza vita nel suo laboratorio in circostanze estremamente sospette, lasciando tutti sgomenti. Le indagini sono immediate, e i membri della squadra, dopo le prime ricostruzioni, hanno deciso di esplorare il mondo del lusso, che è interconnesso con il passato della vittima, rivelando aspetti oscuri che rendono questa morte ancora più enigmatico.

Intanto, la ricerca di Lojacono continua senza sosta, ma una situazione potenzialmente pericolosa minaccia il suo piano. Inaspettatamente, una persona fa la sua comparsa in città, mettendo a dura prova la determinazione dell'ispettore e rischiando di compromettere l'intera organizzazione orchestrata da Lojacono. La scoperta della sua identità potrebbe mettere seriamente a rischio la sua vita.

La quarta stagione della serie tratta dai libri di Maurizio De Giovanni è diretta da Monica Vullo, affiancata da Riccardo Mosca. Nel cast di attori troviamo: Alessandro Gassmann (Giuseppe Lojacono); Carolina Crescentini (Laura Piras); Antonio Folletto (Marco Aragona); Tosca D'Aquino (Ottavia Calabrese); Massimiliano Gallo (Luigi Palma); Gianfelice Imparato (Giorgio Pisanelli); Simona Tabasco (Alex Di Nardo); Gennaro Silvestro (Francesco Romano); Serena Iansiti (Rosaria Martone); Paolo Sassanelli (Squillace); Ninni Bruschetta (Caruso); Paola Tiziana Cruciani (Teresa).

Dove vederlo in tv e in streaming (30 ottobre)

La terza puntata della quarta stagione di "I bastardi di Pizzofalcone" va in onda oggi, 6 novembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV