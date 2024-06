I casi della giovane Miss Fisher 2, da stasera in tv: le anticipazioni

Tutto ebbe inizio nel 2012, quando prese vita una serie televisiva australiana dal titolo "Miss Fisher - Delitti e misteri", basata sui romanzi di Kerry Greenwood. Formata da tre stagioni, per un totale di 34 episodi, la serie si è conclusa nel 2016, generando un film datato 2020: "Miss Fisher e la cripta delle lacrime". Il buon successo ottenuto ha dato vita allo spin-off "I casi della giovane Miss Fisher", basato anch'esso sui romanzi polizieschi della Greenwood. Ambientata a Melbourne negli anni '60, la serie ruota attorno alla vita personale e professionale di Peregrine Fisher, figlia di Annabelle e sorellastra di Phryne, nata da una relazione extraconiugale del padre di Phryne. La sua vita cambia radicalmente quando eredita una fortuna dalla famosa zia che non ha mai conosciuto: decisa a seguire le orme della parente, Peregrine si propone di diventare una detective privata di fama mondiale, guidata da un gruppo di donne eccezionali del Club delle Avventuriere.

La seconda stagione è composta, come la prima, da un totale di otto episodi, trasmessi nel corso di quattro prime serate da Rai 2. Si comincia questa sera con l'episodio "Progetto di morte". La mattina dopo una festa, un architetto, incaricato di ridisegnare la casa di Peregrine, e la sua amante vengono trovati morti nella sauna. La protagonista e James iniziano a ripercorrere i movimenti dei partecipanti alla festa per ricostruire gli eventi, ma il compito si rivela complicato poiché gli ospiti avevano scambiato i partner nel nome del libero amore. La loro indagine li porta a esplorare segreti nascosti e relazioni complicate, mentre cercano di svelare il mistero dietro questi due omicidi. La festa, che sembrava essere un semplice evento si è rivelata in un labirinto di inganni e passioni che mette alla prova le abilità investigative di Peregrine.

"Briciolo di morte" è il titolo del secondo episodio. Ritroviamo una Peregrine euforica per le sue imminenti nozze che, poco per volta, vede stemperare l'entusiasmo quando inizia a rendersi conto che lei e James hanno visioni diverse per il loro futuro insieme. Mentre cerca di trovare un equilibrio tra i suoi sogni personali e le aspettative del partner, un nuovo caso la richiama all'azione: durante un addestramento per assistenti di volo all'aeroporto di Melbourne, viene scoperto il corpo di una donna. Per risolvere il mistero, Peregrine decide di infiltrarsi nella scuola per hostess, fingendosi una delle allieve. Questa indagine le offre nuove sfide e la costringe a confrontarsi con il lato oscuro della vita delle assistenti di volo. Mentre raccoglie indizi, la protagonista deve anche affrontare i conflitti legati al matrimonio e al suo futuro con James.