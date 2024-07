I casi della giovane Miss Fisher 2, stasera in tv la quarta e ultima puntata: le anticipazioni

Il primo episodio della serata (e settimo stagionale) ha come titolo "Pesca pericolosa", in una trama che approfondisce il tema della giustizia vigilante. Quando Peregrine e Samuel scoprono il corpo di Morris Dunnet nel fiume, sembra un omicidio tutto sommato simile ad altri. Indagando scoprono, tuttavia, che Dunnet era un criminale, sfuggito alla giustizia per l'omicidio della moglie. Gli alibi dei presenti al fiume sono sospetti e collegati a Dunnet. Peregrine capisce che in tanti sono coinvolti nell'omicidio di Dunnet, spinti dal bisogno di giustizia per la moglie di Dunnet, Irene, che aveva perso la vita. Fin dove può spingere la frustrazione per un sistema giudiziario zoppicante?

Il secondo episodio della serata, l'ottavo e ultimo stagionale, è "Capodanno col morto". Si parla ancora una volta di vendetta. Durante una festa di Capodanno organizzata da Peregrine, il cantante Pat viene ucciso. I sospetti cadono anche sui membri della sua band e su Oona, amica di Birdie, che lo riteneva responsabile della morte di suo figlio. L'indagine rivela però che l'assassinio era stato pianificato da Iris, l'ex fidanzata di Pat, e sua sorella gemella Lily. Pat aveva spinto Iris a terminare una gravidanza per mantenere il suo stile di vita da celebrità, e Iris non aveva mai superato il dolore. Come dire: le sofferenze irrisolte portano a comportamenti alquanto distruttivi.

Spin-off di "Miss Fisher - Delitti e misteri", "I casi della giovane Miss Fisher" ha una seconda stagione composta da un totale di otto episodi, trasmessi nel corso di quattro prime serate da Rai 2. Basata sui romanzi polizieschi di Kerry Greenwood, la serie è ambientata a Melbourne negli anni '60, e ruota attorno alla vita personale e professionale di Peregrine Fisher, figlia di Annabelle e sorellastra di Phryne, nata da una relazione extraconiugale del padre di Phryne. La sua vita cambia radicalmente quando eredita una fortuna dalla famosa zia che non ha mai conosciuto: decisa a seguire le orme della parente, Peregrine si propone di diventare una detective privata di successo.