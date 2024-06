I casi della giovane Miss Fisher 2, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio della serata, dal titolo "Nozze di sangue", James si reca insieme a Peregrine nella sua vecchia casa per indagare sull'omicidio di un bracciante, Eddie, trovato morto in circostanze sospette. Inizialmente sembra un caso di gelosia legato a un triangolo amoroso, ma successivamente si scopre che Eddie aveva scoperto che la donna che amava era in realtà sua sorella. Decidendo di porre fine alla loro relazione per evitare il dolore futuro, Eddie si è ritrovato coinvolto in una lotta per un'eredità, che l'ha condotto verso una tragica morte. Nel frattempo James e Peregrine affrontano le loro difficoltà relazionali, con l'uomo incapace di esprimere i propri sentimenti e la donna che cerca di spiegare la necessità di rallentare e prendersi del tempo.

Il secondo episodio della serata ha come titolo "Il misterioso caso del cane assassino". Durante una competizione canina, la nota allenatrice Lavinia viene trovata morta, apparentemente attaccata proprio dal suo cane. Peregrine e James scoprono presto che la morte di Lavinia è dovuta a un omicidio. Il colpevole è il veterinario del luogo, il dottor Clifford Gill, coinvolto in una relazione con la donna per favorirla nelle competizioni. Quando Lavinia ha minacciato di rendere pubblici i segreti del veterinario, quest'ultimo ha deciso di ucciderla per proteggere la propria carriera. Da segnalare, in questo episodio, il ritorno di Birdie nello spionaggio e il riavvicinamento - quantomeno temporaneo - tra Peregrine e James.

Spin-off di "Miss Fisher - Delitti e misteri", "I casi della giovane Miss Fisher" ha una seconda stagione composta da un totale di otto episodi, trasmessi nel corso di quattro prime serate da Rai 2.