I casi della giovane Miss Fisher 2, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

La serata si apre con l'episodio "Delitto al bowling". La trama si svolge in un contesto insolito e mette in evidenza la natura cruda e spesso imprevedibile del crimine. La storia inizia con un omicidio brutale che avviene mentre James e Sally. Il caso ruota intorno alla morte di Rex, un giovane membro di una gang, e si scopre che il crimine è legato a una relazione amorosa segreta tra la vittima e Don, il proprietario del bowling. Questo rapporto, tenuto nascosto per via dei pregiudizi dell'epoca, porta la moglie di Don, Christine, ad uno stato di gelosia ossessiva. Il Capo Ispettore Sparrow, intanto, utilizza metodi brutali per mantenere l'ordine, senza subire conseguenze: chiaro rimando a questioni attuali riguardanti la brutalità della polizia e la necessità di riforme. Da sottolineare che questo episodio ha come tema portante la stigmatizzazione degli uomini omosessuali negli anni '60, un problema comunque sempre attuale.

Nel secondo episodio della serata, dal titolo "Colpo di grazia", avviene un omicidio in un club di amanti di piccioni: qui il presidente, Virgil, viene trovato morto in modo bizzarro e macabro, ricoperto di piume di volatili. Le indagini di Peregrine e James rivelano che il crimine è stato commesso per mantenere nascosto un oscuro segreto: Nick, il braccio destro di Virgil, è un ex soldato nazista che ha cercato di nascondere il suo passato. Parallelamente ci viene mostrata la vita segreta di Birdie, che insieme al suo partner Aleks ha continuato a dare la caccia ai nazisti sfuggiti alla giustizia. Aleks perde la vita durante una missione, il che porta Birdie a riflettere sulla propria vita e a spingere Peregrine a chiarire i suoi sentimenti per James. La relazione tra James e Peregrine continua a evolversi, con entrambi che cercano di capire cosa vogliono davvero l'uno dall'altro.

Spin-off di "Miss Fisher - Delitti e misteri", "I casi della giovane Miss Fisher" ha una seconda stagione composta da un totale di otto episodi, trasmessi nel corso di quattro prime serate da Rai 2.