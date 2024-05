"I cassamortari", stasera in tv il film di Claudio Amendola: trama e cast

Oggi, 2024, Canale 5 trasmette dalle 21.30 il film "

"I cassamortari": trama e curiosità

L'impero funebre dei Pasti è governato con ferrea mano da Giuseppe, un abile cassamortaro che trasforma ogni lutto in un affare lucrativo. Quando Giuseppe lascia questo mondo, il destino dell'azienda passa nelle mani dei suoi quattro figli: Giovanni, Maria, Marco e Matteo. Giovanni, il primogenito, ha ereditato l'avarizia del padre, ma la sua sete di denaro lo guida su una strada oscura, influenzando ogni aspetto della sua vita. Maria, la figlia ribelle, è affascinata dai vedovi e dalla loro vulnerabilità, finendo per intrattenere relazioni intime con gli uomini che hanno perso le loro mogli, spesso trasformando il lutto in un'opportunità commerciale. Marco, il terzo figlio, ha una passione insolita per la tanatoestetica, un'arte che pochi comprendono ma che lui pratica con dedizione e maestria, trasformando le salme in opere d'arte. Poi c'è Matteo, il più giovane della famiglia, che sogna di diventare un influencer di successo e si occupa della gestione dei social media dell'azienda; ma la sua scarsa competenza e la sua ossessione per la fama minacciano di mettere in ginocchio l'intera impresa. Quando le pompe funebri dei Pasti si trovano ad affrontare una grave crisi economica, è Matteo, con la sua geniale strategia di comunicazione sui social media, a offrire una nuova speranza. La svolta arriva quando viene loro offerta l'opportunità di organizzare il funerale del celebre cantante Gabriele Arcangelo, morto per overdose durante una campagna anti-droga. Riusciranno i quattro fratelli a superare le loro peculiari eccentricità e a trasformare questa insolita opportunità in un successo duraturo?

Realizzato per il grande schermo, ma poi schiacciato dall'avvento della pandemia e inizialmente rinviato, "I cassamortari" ha visto la sua prima sulla piattaforma Prime Video, dove è stato distribuito dal 24 marzo 2022. Si tratta della terza regia nel lungometraggio dell'attore romano Claudio Amendola, dopo la commedia "La mossa del pinguino" e il drammatico "Il permesso - 48 ore fuori". In questo caso siamo nel campo della commedia, che in tale circostanza - come ben suggerisce il titolo - si tinge di black humor: il motto della famiglia protagonista è "Tutti devono mori', ma solo in pochi ce guadagnano". Nel contesto cinematografico italiano contemporaneo, "I cassamortari" si distingue per l'originalità nel trattare temi scomodi e tabù, a cominciare dalla morte e dal cinismo, pronto anche s sfruttare il corpo umano non più in vita. A differenza delle sue precedenti regie "La mossa del pinguino", Claudio Amendola non si ritaglia un ruolo da attore ma dirige un ricco cast, dove incuriosice molto un inedito Piero Pelò.

Cast e personaggi

Il cast del film è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Massimo Ghini (Giovanni Pasti)

Gianmarco Tognazzi (Marco Pasti)

Lucia Ocone (Maria Pasti)

Alessandro Sperduti (Matteo Pasti)

Sonia Bergamasco (Maddalena Grandi)

Piero Pelù (Gabriele Arcangelo)

Alice Benvenuti (Celeste)

Giuliana Lojodice (Anna)

Antonello Fassari (dottor Antonucci)

Silvia Salvatori (Simona)

Massimo Dapporto (signor Taffo)

Edoardo Leo (Giuseppe Pasti)

Dove vedere “I cassamortari” in tv e in streaming

Il film “I cassamortari" va in onda oggi, sabato 11 maggio 2024, a partire dalle 21.30 su Canale 5. Il lungometraggio è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

