I fantastici 5, da stasera in tv la fiction con Raoul Bova: le anticipazioni

Ha inizio oggi, mercoledì 17 gennaio 2024, a partire dalle 21.20, la nuova fiction di Canale 5 dal titolo “I fantastici 5". Il titolo evoca film superoistici, ma fa in realtà riferimento ad un pugno di atleti paralimpici, impegnati a prepararsi per gli europei di categoria. Ad allenarli troviamo un uomo, interpretato da Raoul Bova, intento anche a trovare un sano equilibrio familiare.

I fantastici 5, anticipazioni della prima puntata

Nella prima puntata della fiction "I fantastici 5" conosciamo Riccardo Bramanti, allenatore atleti paralimpici della Società Sportiva di Atletica Leggera Nova Lux, che ha, a sua volta, un passato da sportivo. L’uomo ha dedicato la sua intera vita all'atletica e, di conseguenza, agli allenamenti; e questo anche a costo di trascurare non la moglie e le due figlie Anna e Giorgia. Dopo la separazione, l'ex moglie di Riccardo si è trasferita in Germania con le sue figlie. La donna è però venuta a mancare, costringendo l'uomo ad accogliere in casa le figlie dopo che, per un periodo troppo lungo, i contatti con loro erano ridotti all'osso: dato il tempo trascorso, da bambine le ritrova adesso adolescenti, con tutti i problemi e le incertezze di vita proprie di quell'età.

Ad inizio fiction, troviamo Bramanti come allenatore di piccoli atleti under 12 in un campetto di provincia. Tuttavia, arriverà una chiamata che cambierà la sua intera vita. La persona che lo telefona gli chiede di seguire quattro velocisti al Centro Sportivo della Nova Lux di Ancona, prestigiosissima società sportiva, al vertice del panorama nazionale per quanto riguarda l’atletica paralimpica italiana. L'occasione è di quelle speciali: la preparazione è dedita a formarli in vista degli europei, che si terranno da lì a tre mesi. Da questo momento la serie segue in parallelo le vicende professionali e private - che ovviamente di intersecano - di Riccardo Bramti, ma anche degli atleti che allena. Nello specifico, l'uomo allenerà: Christian, in sedia a rotelle; Elia, con inconvenienti neuronali legate al movimento; Greta, che ha una protesi alla gamba sinistra; Laura, con una protesi ad una gamba; Marzia, non vedente. Il motto di Riccardo è "si vince solo quando si è felici".

Nel cast de "I fantastici 5" troviamo: Raoul Bova, Vittorio Magazzù, Enea Barozzi, Chiara Bordi, Fiorenza D’Antonio, Francesca Cavallin, Gianluca Gobbi, Gaia Messerklinger, Rachele Luschi, Giulia Patrignani.

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 17 gennaio 2024)

La prima puntata della serie "I fantastici 5" va in onda mercoledì 17 gennaio 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.20. Gli episodi della fiction sono visibili, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.

