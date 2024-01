I fantastici 5, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, a partire dalle 21.20, va in onda, a partire dalle 21.20, il secondo appuntamento con “I fantastici 5", la nuova fiction di Canale 5 interpretata da Raoul Bova. Con l'imminente avvicinarsi dei Campionati Italiani, Riccardo Bramanti si trova a fronteggiare la misteriosa scomparsa di uno dei suoi atleti.

I fantastici 5, anticipazioni della seconda puntata

Nel primo episodio della serata, appena prima dell'inizio dei Campionati Italiani, Riccardo sembra finalmente ottenere una dose di fiducia dai suoi atleti, ma un'imprevista complicazione mina subito la loro serenità: Marzia è misteriosamente assente dagli allenamenti e trovarla diventa una corsa contro il tempo. Per non parlare del motivo della sua fuga, che rivela aspetti nascosti del suo passato. In parallelo, mentre Laura cerca di integrarsi nel gruppo e Christian nota alcuni comportamenti strani da parte di Isabella, Riccardo si immerge per la prima volta in un appuntamento romantico con Alessandra. La domanda che sorge spontanea è se tra i due possa sbocciare una relazione significativa.

Nel secondo episodio della serata (e quarto in assoluto), nonostante la squadra sia pronta per le imminenti competizioni agonistiche, fondamentali per garantirsi la qualificazione agli Europei, la tensione è palpabile. Tuttavia, le performance sportive di Christian e Laura sono in calo a causa di problemi sentimentali e questioni legali che li distraggono dalla pista. Nel frattempo, Anna cerca conferme nella sua relazione con Elia, ma le cose sembrano prendere una piega inattesa: Elia si allontana da Anna e si avvicina sempre di più a Giorgia, con cui ha una chiara sintonia. Le due sorelle, il cui legame già correva su un filo sottile, scoprono qualcosa che potrebbe sconvolgere il loro rapporto con il padre. La tensione emotiva e le rivelazioni imminenti sfociano in sviluppi imprevedibili.

Nel cast de "I fantastici 5" troviamo: Raoul Bova, Vittorio Magazzù, Enea Barozzi, Chiara Bordi, Fiorenza D’Antonio, Francesca Cavallin, Gianluca Gobbi, Gaia Messerklinger, Rachele Luschi, Giulia Patrignani.

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 24 gennaio 2024)

La seconda puntata della serie "I fantastici 5" va in onda mercoledì 24 gennaio 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.20. Gli episodi della fiction sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in diretta streaming che on demand.

