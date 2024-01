"I fantastici 5", dove è girato? Le location

La fiction “I fantastici 5", in onda da mercoledì 17 gennaio, in prima serata su Canale 5, è tra le prime novità del 2024 di casa Mediaset. Interpretata da un cast capitanato Raoul Bova, serie è incentrata su un uomo, Riccardo Bramati, che deve badare alle sue due giovani figlie, orfane di madre, e allenare, al contempo, una piccola grande squadra di giovani atleti paralimpici, in vista degli imminenti europei. In questo spazio andiamo alla scoperta dei luoghi che fanno da sfondo alla storia.

I fantastici 5: dove è stata girata

I primi ciak della serie televisiva "I fantastici 5" sono stati battuti nei primi mesi del 2023; circa un anno prima, dunque, dall'inizio della messa in onda su Canale 5. La troupe si è sovente spostata tra il Lazio e le Marche, dove il protagonista Riccardo (interpretato da Raoul Bova), si trasferisce con le sue figlie, Anna e Giorgia.

Oltre ad alcune strade della città di Roma, partendo della Regione Lazio, inizialmente vediamo il Centro di preparazione olimpica di Formia (o Centro di Preparazione Olimpica "Bruno Zauli"), un'icona per l'atletica italiana, dove campioni olimpici italiani, del passato e del presente, si sono allenati e continuano ad allenarsi. La struttura è immersa nell'oasi naturale al centro della Città di Formia (provincia di Latina), costeggiata dal Mar Tirreno e protetta dai Monti Aurunci. Restando nel Lazio, a Formello sono stati utilizzati gli studi della Lux Vide, che hanno ospitato la ricostruzione di alcuni importanti interni della fiction.

Quando il protagonista, Riccardo, si sposta ad Ancona, per allenare gli atleti paralimpici, oltre che in alcune strade cittadine, l'azione si svolge nel PalaCasali di Ancona (fino al 2023 chiamato Palaindoor di Ancona). Si tratta della più grande struttura stabile per l'atletica al coperto di tutta Italia, in anni recenti salita alla ribalta per aver ospitato gli allenamenti di Gianmarco Tamberi, campione olimpico e campione del mondo del salto in alto. In alcune sequenze, intravediamo, inoltre, alcune zone delle Marche, come Ascoli Piceno e Numana (provincia di Ancona).

Le riprese si sono poi nuovamente spostate nel luglio del 2023, in direzione Toscana. Nello specifico hanno attraversato la Maremma, orbitando intorno a Grosseto. Lo stadio Carlo Zecchini è stato trasformato in un set fondamentale per una delle emozionanti competizioni di atletica leggera, arricchendo le riprese con la partecipazione di una giovane campionessa paralimpica, Ambra Sabatini, originaria proprio delle zone del Grossetano. Nato nel 1952, fino al 2003 era noto semplicemente come Stadio Comunale.

Dove vedere I fantastici 5 in tv e in streaming (dal 17 gennaio 2024)

La prima stagione della fiction “I fantastici 5" va onda, in prima visione, su Canale 5, a partire da mercoledì 17 gennaio 2024. La serie televisiva è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

