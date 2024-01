"I fantastici 5": quante puntate sono e quando finisce

Una nuova serie televisiva di casa nostra approda nei palinsesti di casa Mediaset. Parliamo de "I fantastici 5", in onda da mercoledì 17 gennaio, in prima serata su Canale 5. Interpretata da Raoul Bova nel ruolo principale, la fiction segue un uomo, Riccardo Bramati, che si rimette in gioco sul piano privato e professionale: due giovani figlie, orfane di madre, a cui badare e alcuni atleti paralimpici da allenare. Quanti episodi prevede la prima stagione de "I fantastici 5" e quando si concluderà? Leggiamo tutti i dettagli in merito.

Quante puntate sono e quando finisce "I fantastici 5"

La fiction "I fantastici 5" esplora la vita di Riccardo Bramanti, un allenatore di atleti paralimpici della Società Sportiva di Atletica Leggera Nova Lux, che ha un passato da atleta. La narrazione inizia con la presentazione della sua complessa vita privata: dopo la morte della madre, ex moglie di Riccardo, le sue due figlie sono tornate a vivere con lui. Il loro rapporto è caratterizzato da una certa diffidenza, poiché le ragazze sono cresciute durante il periodo di separazione. Il corso della vita dell'uomo cambia quando riceve una chiamata, che gli chiede di seguire quattro velocisti presso il Centro Sportivo della Nova Lux di Ancona, una società sportiva di alto livello nell'ambito dell'atletica paralimpica italiana. Ideato da Luca Bernabei e Massimo Gramellini, "I fantastici 5", si concentra sulle dinamiche familiari, sulle sfide sportive e sulla crescita personale dei personaggi.

Gli attori che compongono il cast di "Ifantastici 5" sono:Raoul Bova, Vittorio Magazzù, Enea Barozzi, Chiara Bordi, Fiorenza D’Antonio, Francesca Cavallin, Gianluca Gobbi, Gaia Messerklinger, Rachele Luschi, Giulia Patrignani. . Diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, la serie è una coproduzione tra RTI e Lux Vide (società del gruppo Fremantle) ed è prodotta da Matilde e Luca Bernabei.

Ma da quante puntate è composta la serie, e quando finisce? Le puntate sono quattro, trasmesse nel corso di altrettante prime serate; e ogni puntata è composta da due episodi, di circa 50 minuti caduno Il calendario della fiction dovrebbe essere così strutturato (salvo variazioni apportate dalla rete):

- Prima Puntata (primo e secondo episodio) - 17 gennaio 2024

- Seconda puntata (terzo e quarto episodio) - 24 gennaio 2024

- Terza puntata (quinto e sesto episodio) - 31 gennaio 2024

- Quarta puntata (settimo e ottavo episodio) - 7 febbraio 2024

