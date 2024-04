I Migliori Anni, Carlo Conti si inginocchia davanti a Rita Pavone: "Di fronte alla regina ci si inchina"

A "I Migliori Anni" arriva l'immancabile Rita Pavone, invitata da Carlo Conti come ospite del programma musicale durante una delle due puntate speciali di "Rischiatutto '70". Questa sera, sabato 20 aprile, su Rai1, l'artista torna a sorprendere tutti - conduttore, telespettatori e pubblico in studio - nello spazio dedicato al Jukebox, dove Rita Pavone entra in scena con un abbigliamento sobrio che nulla ha a che fare con la grinta mostrata sul palco: pantalone bianco e maglietta a maniche lunghe nera.

Cosa è successo

Dopo la presentazione ineccepibile di Carlo Conti, Rita Pavone si scatena sul palco sulle note de "Il ballo del mattone", un brano rimasto nella storia della musica italiana come l'artista che lo canta. Affiancata da un corpo di ballo con il quale si diverte a ballare, la cantante si avvicina a un ballerino per muoversi poi al suo stesso ritmo mentre canta, rendendo la performance ancora più viva. La stessa grinta la troviamo quando viene chiamata a intonare “Datemi un martello”, canzone che ha avuto un enorme successo in Italia, molto più di quello ottenuto dal brano originale in lingua inglese all'estero. "Energia allo stato puro", commenta Conti una volta finita l'esibizione della Pavone, che subito dopo racconta l'incontro con Elvis Presley nello studio di registrazione. In quella occasione era stato lui a riconoscere lei, regalandole poi una sorta di poster in tessuto con su scritto "Best wishes to Rita Pavone": "I miei figli hanno detto: ‘Il giorno che muori noi lo vendiamo".

L'inchino di Carlo Conti

Dopo essersi esibita ne “Il Geghegè” e in "Fortissimo", cantata questa volta con la delicatezza, profondità e intensità che il brano richiede, Carlo Conti, per sottolineare lo spessore del personaggio, accompagna con la mano l'artista al centro del palco, avvicinandosi sempre più alla platea che intanto la applaude e ammira. Tornando indietro, mantenendo una posizione centrale davanti alle telecamere, si inginocchia davati a lei dichiarando: "Di fronte a una regina del genere ci si inchina di nuovo", e poi le bacia la mano. Dal tono di voce e dal gesto in sé emerge tutta la stima del conduttore nei confronti di una donna che regala grandi emozioni da quando ha mosso i primi passi nel mondo della musica.