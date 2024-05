I Migliori Anni, Conti si rivolge ai giovani: "Quando la donna dice no è no". Poi l'accenno ad Amadeus e le polemiche

Nella puntata de "I Migliori Anni" (non è l'ultima, torna il 18 maggio), in onda in prima serata su Rai1 sabato 4 maggio e condotta da Carlo Conti, arriva sul palco anche Fiorella Mannoia, pronta a esibirsi nello spazio dedicato al "Jukebox" e quindi ai più grandi successi dell'artista in scena. Tra le parole di "Come si cambia", "Che sia benedetta", "Mariposa", brano in gara al Festival di Sanremo 2024, e "Quello che le donne non dicono", a far discutere sui social è il finale di quest'ultima canzone, in realtà usato spesso negli ultimi anni dall'artista. Vediamo insieme cosa è accaduto in diretta, senza dimenticare l'accenno al fatto che Amadeus lascerà presto "casa Rai".

Fiorella Mannoia: "Forse, ma potrebbe essere anche no"

La cantante sale sul palco con la sua innata eleganza e regala tante emozioni con la sua voce, ma a far parlare non è tanto l'esibizione in sé, ma quanto dice al termine della canzone "Quello che le donne non dicono", che conclude così: "...ti diremo ancora un altro... forse. Non è detto che sia sì, potrebbe anche essere no. E quando una donna dice no è no". Nel momento in cui lo spettacolo di luci e suoni finisce, Carlo Conti ne approfitta per darle manforte: "Mi rivolgo soprattutto ai più giovani: quando una donna dice no è no". La Mannoia aggiunge: "In qualsiasi situazione, in qualsiasi condizione e con qualunque abito".

Ma sui social gli utenti cosa pensano del nuovo finale? C'è chi ricorda che "anche l'uomo quando dice no è no" e chi apprezza il suo discorso: "Fiorella una come me, sempre dalla parte delle donne e sempre contro le violenza femminile. Bisogna che molte persone imparino ad essere solidali verso le donne. Grande Fiorella, ti stimo tantissimo". Qualcun altro invece scrive: "Ho sempre mal sopportato 'Quello che le donne non dicono'. Da sempre. Oggi anche di più". E poi c'è chi pone domande agli altri utenti: "Incredibile la quantità di fascitweet sulla Mannoia... Vi dà fastidio quello che dice?"

Il riferimento ad Amadeus

Dopo aver cantato "Come si cambia", Conti la accoglie per bene parlando anche dei suoi prossimi progetti, ricordando che l'8 maggio sarà all'Arena di Verona per lo show che andrà in onda su Rai1 l'8 maggio, "Una, nessuna, centomila". A quel punto il conduttore riporta alla mente il fatto che sarà Amadeus a presentare insieme a lei l'evento, e l'ospite risponde: "Credo sia l'ultimo programma televisivo di Ama". Carlo Conti ribatte: "Sai quanti ne farà ancora? Per carità". Ma la Mannoia chiarisce: "No, intendevo l'ultimo programma a casa Rai". Anche questo riferimento ad Amadeus suscita la curiosità degli utenti sui social, portando qualcuno a scrivere: "Mannoia Fiorella (che mi ha bloccato senza mai una parola fuori posto) accenna al proclamo per la dipartita di Amadeus dalla Rai; ma l'ottimo Carlo Conti, che non fa politica, la argina con grande classe. Era pronta per il proclamo. Solo un'ipotesi!?"