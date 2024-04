I Migliori Anni, Enrico Montesano e la sua Hit Parade: "Ho visto nascere l'amore tra Al Bano e Romina"

A I Migliori Anni, il programma in onda su Rai1 sabato 13 aprile e condotto da Carlo Conti, sono tanti gli ospiti in programma e tra questi c'è l'attore Enrico Montesano, pronto a raccontare con la sua Hit Parade i personaggi, gli oggetti e le canzoni più significative della sua vita nello spazio denominato "3 x 3".

La Hit Parade di Enrico Montesano

Enrico Montesano entra in studio sprigionando un'allegria che dona nuova linfa vitale alla trasmissione di Carlo Conti per poi iniziare la sua Hit Parade con Paolo Panelli, uno dei grandi personaggi che gli ha cambiato la vita, perché "lui e sua moglie erano due persone mai banali, molto intelligenti e spiritosi". Tra le canzoni invece cita "Che colpa abbiamo noi" dei The Rokes: "Mogol ha riscritto il testo, molto bello in quanto sentiva gli umori dell'epoca, dei giovani che contestavano, i ribelli. Io ho presentato questi gruppi ed erano il massimo". Un oggetto che suggerisce ai giovani è il jeans a zampa di elefante, perché "era la moda di quegli anni, e poi il modo di vestirsi era importante. Nessuno si vergognava di indossare certi vestiti, perché uscivamo tutti in strada conciati in quel modo".

L'amore tra Al Bano e Romina Power

Un altro personaggio è Aldo Fabrizi, perché "recitare con lui il Rugantino per tre mesi e stare tutte le sere alle prove insieme era stupendo", mentre la seconda canzone è "Stasera mi butto" di Rocky Roberts: "Rocky è stato un simpatico personaggio, ci faceva ridere tutte le sere sulla Rai. Durante le riprese ho visto nascere l'amore tra Albano e Romina, quando toccava a loro i primi tempi arrivavano subito, poi bisognava chiamarli più volte". Non mancano inoltre una videocassetta con una registrazione di "Bravo", la commedia teatrale musicale di Enrico Montesano. A questo punto Conti si complimenta con lui dicendogli che è un grande e sa fare tutto e l'attore si commuove in diretta: gli occhi lucidi dicono tutto, ma anche le sue parole: "ai giovani consiglio di andare a teatro, ma anche di usare la tecnologia moderna, come questa videocassetta. Ricordatevi che per giudicare un attore bisogna averlo visto al teatro, è questo l'importante".